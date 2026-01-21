Boşanır Boşanmaz Tanzanya’da 8 Koç Kestirdi: 6 Yıllık Boşanma Sonuçlandı

Antalya'da 6 yıl süren boşanma davası kesinleşen Mehmet Sıddık Menekşe, şükür olarak Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 8 koç kestirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:36
Dava ve boşanma süreci

Antalya'da 2018 yılında G.O. ile dünya evine giren 37 yaşındaki Mehmet Sıddık Menekşe, üç yıllık evliliğinin ardından geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çiftin davaları Antalya 12. Aile Mahkemesi'nde devam etti ve yaklaşık 6 yıl süren süreç sonunda 14 Ocak tarihinde boşanma kararı kesinleşti.

Mehmet Sıddık Menekşe, adliyede kesinleşme şerhini imzaladıktan sonra şunları söyledi: "2018 yılında evlenmeye karar verdik. Evliliğimiz 3 yıl kadar sürdü, anlaşamıyorduk. 3 yıl sonunda boşanmaya karar verdik. Ama 6 sene bir türlü boşanamadık. Bugün çok şükür boşanma gerçekleşti. Kesinleşmemizi aldık ve kurtulduk çok şükür. Sonunda her iki taraf için de en hayırlısı oldu."

Boşanır boşanmaz adak kesti

Uzun süren boşanma sürecinde davanın olumlu sonuçlanması halinde adak adadığını belirten Menekşe, boşanmanın ardından Tanzanya'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 8 adet koç kestirdiğini açıkladı.

Menekşe, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Boşandıktan sonra gereken yerlere yardımlarımızı yaptık. Tanzanya’da 8 tane adak kestirdim. Çünkü 8 yıllık bir sürecimiz oldu. Evliliğim çok kısa sürdü, ama boşanmam çok uzun sürdü. Boşanmanın şükrü olarak adak hayvanı kestirdik. Ben bunu ilk gün söylemiştim. Boşanmam sağlıklı bir şekilde kimse incinmeden bitmesi için adak adamıştım ve Tanzanya’da kestirdim çok şükür."

Menekşe'nin ifadeleri, davanın kapanmasının ardından hem kendi hem de karşı taraf için en iyi sonucun ortaya çıkmasını umduğunu ortaya koydu.

