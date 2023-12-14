BOTAŞ yüksek maaşlı personel alımı! 19 il için müjde verildi

Başvurular, 11 Aralık 2023 tarihi itibarıyla başlamış olup, hafta sonuna kadar devam edecek. İlan detayları ve başvuru şartları için İŞKUR'un resmi internet sitesi kullanılabilir. Başvuru yapacak adayların bu süreçte İŞKUR'un başvuru sayfasına erişmeleri gerekiyor.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

BOTAŞ, alımlarını 121 sürekli işçi ve 30 engelli işçi olmak üzere toplamda 151 kişiyle gerçekleştirecek. Şehirlere göre dağılıma baktığımızda:



Engelli İşçi Alımları: Adana, Aksaray, Erzurum, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ,

Sürekli İşçi Alımları: Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Aksaray, Adana, Hatay, Şırnak, Mardin, Bursa, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Kırklareli,

ALIM YAPILACAK KONTENJAN VE ŞARTLAR





En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İstatistik/ Ekonometri, Matematik, İşletme/ İktisat, İİBF/SBF, Bankacılık ve Finans Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Uluslararası Finans, İşletme, İktisat, Maliye bölümü mezunu olmak.

52 Mühendis

Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Elektronik - Elektrik, İnşaat Makine, Harita, Jeofizik, Çevre, Kimya bölümü mezunu olmak.

40 Teknisyen

Bilgisayar Teknolojisi / Bilgisayar Programcılığı, Harita, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Mekatronik, Elektrik, İnşaat Teknolojisi, Haberleşme, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun olmak.

30 Engelli Büro Görevlisi

Adalet, Adalet Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinden mezun olmak.

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Ayrıca, adayların KPSS'den P93 (Ön Lisans) veya P1, P4, P48, P14, P35, P3 (Lisans) puan türlerinden en az 60 puan almış olmaları bekleniyor.



Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları ve ilan tarihine göre belirlenen mezuniyet şartlarına uygun olmaları gerekiyor.

Bu fırsatları kaçırmamak ve detaylı bilgi almak için adaylar, İŞKUR'un başvuru sayfasını ziyaret edebilirler.