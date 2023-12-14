BOTAŞ yüksek maaşlı personel alımı! 19 il için müjde verildi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), 4 farklı alanda toplamda 151 işçi ve personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılabilecek ve 19 farklı şehirde istihdam edilecek personel için fırsat sunacak. İşte ayrıntılar...

BOTAŞ yüksek maaşlı personel alımı! 19 il için müjde verildi
Yayın Tarihi:

Başvurular, 11 Aralık 2023 tarihi itibarıyla başlamış olup, hafta sonuna kadar devam edecek. İlan detayları ve başvuru şartları için İŞKUR'un resmi internet sitesi kullanılabilir. Başvuru yapacak adayların bu süreçte İŞKUR'un başvuru sayfasına erişmeleri gerekiyor.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

BOTAŞ, alımlarını 121 sürekli işçi ve 30 engelli işçi olmak üzere toplamda 151 kişiyle gerçekleştirecek. Şehirlere göre dağılıma baktığımızda:

Engelli İşçi Alımları: Adana, Aksaray, Erzurum, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ,

Sürekli İşçi Alımları: Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Aksaray, Adana, Hatay, Şırnak, Mardin, Bursa, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Kırklareli,

ALIM YAPILACAK KONTENJAN VE ŞARTLAR

BOTAŞ

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İstatistik/ Ekonometri, Matematik, İşletme/ İktisat, İİBF/SBF, Bankacılık ve Finans Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, Uluslararası Finans, İşletme, İktisat, Maliye bölümü mezunu olmak.

52 Mühendis

Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Elektronik - Elektrik, İnşaat Makine, Harita, Jeofizik, Çevre, Kimya bölümü mezunu olmak.

40 Teknisyen

Bilgisayar Teknolojisi / Bilgisayar Programcılığı, Harita, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Mekatronik, Elektrik, İnşaat Teknolojisi, Haberleşme, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun olmak.

30 Engelli Büro Görevlisi

Adalet, Adalet Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümlerinden mezun olmak.

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranacak. Ayrıca, adayların KPSS'den P93 (Ön Lisans) veya P1, P4, P48, P14, P35, P3 (Lisans) puan türlerinden en az 60 puan almış olmaları bekleniyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, 11-15 Aralık 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları ve ilan tarihine göre belirlenen mezuniyet şartlarına uygun olmaları gerekiyor.

Bu fırsatları kaçırmamak ve detaylı bilgi almak için adaylar, İŞKUR'un başvuru sayfasını ziyaret edebilirler.

Öne Çıkanlar
Çamaşır makinesine karabiber etkisi! Sonuca inanamayacaksınız Çamaşır makinesine karabiber etkisi! Sonuca inanamayacaksınız
Bu formülü bilen herkesten daha yüksek emekli maaşı alıyor! Bu formülü bilen herkesten daha yüksek emekli maaşı alıyor!
2024 gelmeden paranız tavan yapacak! Çarpıcı açıklama geldi 2024 gelmeden paranız tavan yapacak! Çarpıcı açıklama geldi
Çok Okunanlar
Üniversiteye KPSS 50 puan ile personel alımı yapılacak! Üniversiteye KPSS 50 puan ile personel alımı yapılacak! Fiyatı yüzde 25 düştü! Ucuz ayçiçek yağı için herkes o markete koşuyor Fiyatı yüzde 25 düştü! Ucuz ayçiçek yağı için herkes o markete koşuyor En az lise mezunlarına müjde! Düşük KPSS puanıyla alım başladı En az lise mezunlarına müjde! Düşük KPSS puanıyla alım başladı Sadece 3 malzemeyle mozaik pasta tarifi! 15 dakikada hazırlanıyor Sadece 3 malzemeyle mozaik pasta tarifi! 15 dakikada hazırlanıyor Mermeri aynaya çeviren temizlik tüyosu! Bilmeyen kalmasın Mermeri aynaya çeviren temizlik tüyosu! Bilmeyen kalmasın SGK'da memur olmak isteyen başvursun! Yüksek maaşla işe başlıyorlar SGK'da memur olmak isteyen başvursun! Yüksek maaşla işe başlıyorlar