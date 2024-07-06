Boyasız saç rengini açmanın gizli tüyosu! Sürüp 20 dakika bekletin yeter

Saç rengini değiştirmek isteyenler genellikle kuaförde yapılan işlemleri tercih eder, ancak bu işlemlerin saç sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Saçlarınızı açmak için boya ve açıcı kullanmanın saçlarınıza verebileceği zararlara dikkat etmek önemlidir.





Saç rengini açmak isteyenler için kimyasal içeren işlemlerin saç sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle doğal yöntemlerle saç rengini açma alternatifleri tercih ediliyor. İşte sağlıklı saçlar için doğal yöntemler:

İşte Posta gazetesinin haberine göre, doğal yöntemlerle saç rengini açma ve sarı tonlarında bir görünüm elde etme imkanı bulunuyor. Kimyasal ürünlerden kaçınarak, saç rengini hızla ve doğal olarak açmak mümkün olabilir.

PAPATYA SUYU İLE DOĞAL SAÇ BAKIMI VE RENGİ AÇMA

Papatya suyu, saç rengini açmanın yanı sıra saç köklerini besleyip saçlara nem sağlayarak kırılmalarını önleyebilir. Özellikle yaz aylarında düzenli kullanıldığında saçları 2-3 ton kadar açabilir.



Hazırlanışı:



Bir avuç kurutulmuş papatyayı, 2 su bardağı suyun içine ekleyin ve kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve karışımı 15 dakika demlenmeye bırakın.

Demlenme süresi sonunda papatyaları süzün ve elde ettiğiniz papatya suyunu bir sprey şişesine boşaltın.

Karışım soğuduktan sonra saçlarınıza sıkın ve saçlarınızın güneş ışığında yaklaşık 20 dakika kurumasını bekleyin.

Bu işlemi düzenli olarak yaparak, saçlarınızdaki istediğiniz ton farkını gözlemleyebilirsiniz.





ELMA SİRKESİ İLE SAÇ BAKIMI

Elma sirkesi saçlar için oldukça faydalı bir doğal bakım ürünüdür. Saç köklerinin nefes almasına yardımcı olur, kuruluk ve kepek sorunlarını azaltır, saçlara canlılık ve parlaklık kazandırabilir.



Hazırlanışı ve Uygulama:

6 çay bardağı suyu bir kabın içine alın.

Üzerine 1 çay bardağı elma sirkesi ekleyin ve karıştırın. Sirkeyi suyla seyrelttiğinizden emin olun, böylece sirkenin yoğun kokusundan kaçınabilirsiniz.

Hazırladığınız karışımı saçlarınıza uygulayın, özellikle saç diplerine ve uçlarına dikkat ederek yayın.

Uygulamanın etkili olabilmesi için saçlarınızda yaklaşık 15 dakika bekleyin.

Bekleme süresi sonunda saçlarınızı ılık suyla durulayın.

Bu işlemi düzenli olarak yaparak, saçlarınızdaki kuruluk ve kepek sorunlarını azaltabilir, saçlarınıza ekstra parlaklık ve canlılık kazandırabilirsiniz.





BAL VE SİRKE İLE DOĞAL SAÇ AÇMA

Bal ve sirke, doğal yöntemler arasında saç rengini açmak ve saçları beslemek için kullanılan etkili bir kombinasyondur. Bu karışım, saça doğal nem sağlar ve saçların parlaklığını artırabilir.



Hazırlanışı ve Uygulama:

Bir kabın içine suyu koyun ve ocakta ısıtın.

Isınan suya 2 yemek kaşığı bal ekleyin ve karıştırarak balın tamamen erimesini sağlayın.

Karışım kaynamaya başladığında, yarım limonun suyunu ve 2 yemek kaşığı sirkeyi ekleyin.

Güzelce karıştırın ve karışımı buzdolabına koyarak yaklaşık 2-3 dakika soğutun.

Karışımı saçınıza uygulamadan önce ılık veya oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

Islak saça uygulayın, saç diplerinden uçlarına kadar eşit şekilde yayın.

Karışımı saçınızda yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın.

Bu işlemi düzenli olarak uygulayarak saçlarınızın doğal olarak açılmasına ve daha parlak görünmesine yardımcı olabilirsiniz.





KARBONAT İLE DOĞAL SAÇ AÇMA

Karbonat, doğal cilt ve saç bakımı için sıklıkla kullanılan bir malzemedir ve saç açma işleminde de etkili olabilir.



Hazırlanışı ve Uygulama:

Bir yemek kaşığı karbonatı, 1/3 fincan ılık suyla karıştırın ve karışımı hamur kıvamına gelene kadar iyice karıştırın.

Saçınızı parça parça ayırarak, hazırladığınız karışımı bir fırça yardımıyla saçınıza uygulayın.

Saç derisine karışımın temas etmemesine özen gösterin, sadece saç tellerine uygulayın.

Karışımı saçınızda yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın.

Bu işlemi haftada bir veya iki kez tekrarlayarak saçlarınızın doğal yolla hafiflediğini gözlemleyebilirsiniz.

LİMON SUYU İLE SAÇ BAKIMI

Limon, güçlü bir C vitamini kaynağı olup saçlara parlaklık verebilir ve saç köklerini besleyerek dökülme sorununu azaltabilir. Ancak limon suyunun direkt olarak saça uygulanması zararlı olabilir.



Öneri:

Limon suyunu saç açma işlemi için kullanmadan önce şu noktalara dikkat edin:

Limon suyunu direkt olarak saçınıza sürmeyin, çünkü bu saç tellerine zarar verebilir ve kırılmalara neden olabilir.

Limon suyunu suyla seyrelterek veya başka malzemelerle karıştırarak kullanın. Örneğin, suyla seyreltilmiş limon suyunu saçınıza sıkarak veya sprey şişesiyle uygulayarak saç renginizin hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.

Limon suyunu saçınızda kısa bir süre (örneğin 15-20 dakika) beklettikten sonra bol su ile durulayın ve ardından saçlarınızı nemlendirici bir şampuan ve saç kremi ile yıkayın.

Bu şekilde, limonun saçınıza doğal bir şekilde parlaklık vermesini sağlayabilirsiniz, ancak zararlı etkilerini minimize edebilirsiniz.

TARÇINLI SAÇ KREMI İLE DOĞAL SAÇ AÇMA

Tarçın, saç sağlığını koruyan ve saç rengini doğal olarak açabilen bir malzemedir. İşte tarçınlı saç kremi tarifi:



Malzemeler:

3 yemek kaşığı toz tarçın

Yarım fincan saç kremi

Hazırlanışı ve Uygulama:

3 yemek kaşığı toz tarçını yarım fincan saç kremiyle bir kapta karıştırın. Karışımı yoğun bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırın.

Hazırladığınız tarçınlı kremi saçınıza uygulayın. Saç diplerinden başlayarak uçlara doğru yayın, ancak saç derisine direkt temas ettirmemeye özen gösterin.

Saçınıza uyguladıktan sonra saçınızı 2-3 saat boyunca bekletin. Bu süre zarfında tarçın ve saç kremi karışımının saçınıza nüfuz etmesine ve etkili olmasına izin verin.

Bekleme süresi sonunda saçınızı bol su ile durulayın ve gerekirse hafif bir şampuan kullanarak temizleyin.

Bu tarçınlı saç kremi, düzenli olarak kullanıldığında saç renginizi hafifletebilir ve saçınıza doğal bir parlaklık kazandırabilir. Ancak tarçının güçlü bir malzeme olduğunu unutmayın, bu nedenle haftada bir veya iki kez kullanmanız yeterli olacaktır.



