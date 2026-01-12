Bozdoğan'da sağanak ve fırtına: yol yeniden ulaşıma açıldı

Bozdoğan'da sağanak ve fırtına sonrası yol trafiğe açıldı

Madran Mahallesi'nde toprak kayması sonrası ekipler hızlı müdahale etti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına bazı bölgelerde toprak kaymasına neden oldu. Olayda bazı mahallelerde devrilen ağaçlar nedeniyle elektrik direkleri zarar gördü.

Madran Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Bölgeden gelen ihbar üzerine Bozdoğan Belediyesi ekipleri hızla sevk edildi, aynı zamanda elektrik dağıtım firması yetkilileri hasar gören hatlar için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri yola sürüklenen toprak ve devrilen ağaçları temizlerken, elektrik ekipleri enerji hattındaki arızayı giderdi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yol kısa sürede yeniden güvenli hale getirilerek trafiğe açıldı.