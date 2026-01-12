Bozdoğan'da sağanak ve fırtına: yol yeniden ulaşıma açıldı

Bozdoğan'da sağanak ve fırtına nedeniyle Madran Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yol, belediye ve elektrik ekiplerinin müdahalesiyle yeniden trafiğe açıldı. Can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:45
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına bazı bölgelerde toprak kaymasına neden oldu. Olayda bazı mahallelerde devrilen ağaçlar nedeniyle elektrik direkleri zarar gördü.

Madran Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Bölgeden gelen ihbar üzerine Bozdoğan Belediyesi ekipleri hızla sevk edildi, aynı zamanda elektrik dağıtım firması yetkilileri hasar gören hatlar için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri yola sürüklenen toprak ve devrilen ağaçları temizlerken, elektrik ekipleri enerji hattındaki arızayı giderdi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yol kısa sürede yeniden güvenli hale getirilerek trafiğe açıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

