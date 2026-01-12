Gaziantep Büyükşehir 12 Ocak Kuvvetli Yağışına Karşı 811 Personelle Önlem Aldı

Gaziantep Büyükşehir 12 Ocak Kuvvetli Yağışına Karşı Önlem Aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Ocak tarihli kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda şehir genelinde kapsamlı tedbirler aldı. Meteorolojik verilerde yağışın belirli saat aralıklarında yoğunlaştığı tespit edilince sahada anında harekete geçildi.

Hızlı saha seferberliği

Şehir genelinde 811 personel, 186 araç ve 170 adet su tahliye ekipmanı ile eş zamanlı müdahale sağlanıyor. Çalışmalarda GASKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri koordineli biçimde görev yapıyor.

Yapay zekâ ve canlı takip

Meteorolojik tahminin ardından yapay zekâ destekli Trafik Kontrol Merkezi üzerinden akıllı trafik yönetimi ve şehirdeki canlı kamera ağı ile kritik noktalar anlık izleniyor. Saatlik yağış miktarları, yoğunluk verileri ve su birikimi riskleri sistem üzerinden analiz edilerek ekipler sahaya yönlendiriliyor. Alleben Deresi ve kuzey kuşaklama kanallarındaki su seviyeleri, doluluk oranları ve debi değişimleri yapay zekâ destekli sistemlerle takip ediliyor.

Başkan Fatma Şahin sahada

Fatma Şahin gece ve günün ilk saatlerinde saha ve merkezlerde incelemelerde bulunarak çalışmaları takip etti ve anlık bilgilendirme aldı. Başkan Şahin, su yönetiminin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Eğer iyi yönetilmezse bölgede su krizleri derinleşecek, su savaşları başlayacak. Bizim yaptığımız şey öngörmek, tedbir almak. Önce tedbir, sonra tevekkül. Tabii tedbiri nasıl alıyoruz? Tedbiri teknolojiyle alıyoruz. Yetişmiş insan gücüyle alıyoruz. Makine ekipmanla alıyoruz. Dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli kendimizi yeniliyoruz. Bu yenilenme bize büyüyen şehrin irileşmeden sağlıklı büyümesini sağlıyor. Sürekli eksiklerimizi tamamlamaya, yanlışlarımızı düzelterek kendimizi yetiştirerek şehri bu olağanüstü durumlarda dirençli şehir haline getirmek için teknik arkadaşlarla büyük bir gayret göstermiyoruz"

GASKİ'den arıtma ve altyapı vurgusu

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Şehrimizde yağan tüm yağmur, yağmursuyu hattıyla birlikte çok düzgün bir şekilde toplanıyor. Daha sonra da Doğanpınar Barajımız’da düzenli bir su toplamayla tarımsal sulama olarak kullanılmak üzere toplanıyor. 2014 öncesinde Gaziantep’te atık suların arıtılması oranı yüzde yetmiş dörttü. Yaptığımız yeni yatırımlarda yüzde doksan beş seviyesine geçtik. Şu an devam eden Kuzeyşehir, İslahiye Atıksu Arıtma Tesislerimizle de bu oranı yüzde doksan dokuza getireceğiz"

Altyapı güçlendirmesi ve sahadaki uygulamalar

Büyükşehir ekipleri, şehir merkezinde ulaşımın aksamasını önlemek ve su baskınlarına karşı riskli noktalarda önlemleri artırdı. Sahada mazgal temizliği, yağmursuyu tahliye ve yol güvenliği çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Geçen yıl hayata geçirilen yağmur suyu imalatları ve altyapı güçlendirmeleri, bu yılki yoğun yağışlarda somut fayda sağladı; yağmur suyu hatları ve mazgal bağlantılarıyla suyun kontrollü tahliyesi sağlanarak ani su birikintileri ve taşkın riski büyük ölçüde engellendi.

GASKİ yatırımlarıyla risk azaltıldı

GASKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğine bağlı su baskını risklerine karşı son yıllarda önemli altyapı çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda Çimento Kavşağı, Diş Hekimliği Fakültesi, Çağdaş Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada toplam 20 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Yağmur suyu ızgaraları düzenli olarak temizleniyor, dereler ve riskli noktalar kamera üzerinden kesintisiz takip edilerek elde edilen veriler ışığında ekipler sahaya yönlendiriliyor.

