Çamlıca'da Kar Büyüsü: İstanbul Tepesi Drone ile Havadan Görüntülendi

İstanbul'da sabah başlayan yoğun kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü; dron görüntüleri kartpostallık manzaralar sundu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:31
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte pek çok bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimlerde yoğun kar

Kentin yüksek noktalarında özellikle belirginleşen yağış, ağaçları, yolları ve seyir alanlarını tamamen beyaza bürüdü. Bazı bölgelerde kar aralıklarla devam ederken, yüksekteki alanlarda örtü hızla kalınlaştı.

Dronla kaydedilen kartpostallık görüntüler

Çamlıca Tepesi'nde kaydedilen görüntülerde, kar yağışının aralıksız sürdüğü ve tepenin tamamının drone ile havadan görüntülendiği dikkat çekti. İstanbul manzarasına hakim noktalarda ortaya çıkan görüntüler, kente kartpostallık bir görünüm kazandırdı.

Yetkililer ve bölge sakinleri, kar yağışının etkisini sürdüğünü bildirirken, havadan kayıtlar yaşanan beyaz örtüyü etkileyici şekilde belgeledi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

