Bozdoğan’da Ümit Güldane Okulu Yanına Modern Otopark Düzenlemesi

Bozdoğan Belediyesi, Ümit Güldane Okulu yanında bulunan atıl alanı düzenleyerek öğretmenler ve servis araçları için modern bir otopark alanına dönüştürdü. Yapılan çalışma ile okul çevresindeki trafik rahatlatılırken, öğrenci güvenliği de artırıldı.

Çalışmanın Detayları

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde eğitim kurumlarının fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik yürütülen çalışmalardan biri olan düzenleme, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Atıl durumda bulunan alan kilitli parke taşı ile döşenerek düzenli ve kullanışlı bir otopark haline getirildi.

Proje, okul giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu ve düzensiz parklanmayı önlemeyi hedefledi. Yeni oluşturulan alanda servis araçları öğrenci indirip bindirme işlemlerini güvenli bir noktada yapabilecek; öğretmenler ise kendilerine ayrılan alanda düzenli şekilde park edebilecek.

Taş döşeme çalışması bölgeyi toz ve çamurdan arındırarak daha düzenli ve güvenli bir görünüme kavuşturdu. Bu sayede yol üzerindeki araç yoğunluğu azalırken yaya güvenliği de güçlendirildi.

Belediye Açıklaması ve Yerel Memnuniyet

Bozdoğan Belediyesi yetkilileri, eğitim kurumları çevresindeki düzenlemelerin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, benzer çalışmaların ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda devam edeceğini ifade etti. Gerçekleştirilen düzenleme, okul yönetimi, veliler ve mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı; özellikle servis araçlarının artık daha güvenli ve düzenli şekilde hareket edecek olması öğrenci güvenliği açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ, ÜMİT GÜLDANE OKULU’NUN YANINDA BULUNAN ATIL ALANI DÜZENLEYEREK ÖĞRETMENLER VE SERVİS ARAÇLARI İÇİN MODERN BİR OTOPARK ALANINA DÖNÜŞTÜRDÜ.