Bursa'da Türk Bayrağı Seferberliği

Nusaybin-Kamışlı hattındaki saldırı sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey'in talimatıyla kentteki tüm belediye alanlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırının ardından kent genelinde kapsamlı bir bayrak uygulaması başlattı. Uygulama ile toplumda birlik ve beraberlik mesajı güçlendirilmek istendi.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatıyla hayata geçirilen çalışmada belediye binaları, BursaRay istasyonları, belediye otobüsleri ve otoparklar dahil olmak üzere kurumun tüm alanları ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Uygulama, şehir genelinde görsel bir seferberlik oluşturdu.

Yapılan uygulama ile Cumhuriyet’e ve Türk bayrağına verilen değer güçlü bir şekilde vurgulandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu adımla hem milli simgelere saygının hem de kamu alanlarında ortak duyarlılığın korunması hedeflendi.

Vatandaşlar da uygulamaya yoğun destek gösterdi; kent genelinde bayraklarla donatılan alanlar halktan olumlu tepkiler aldı ve birlik mesajı geniş kesimlere ulaştı.

