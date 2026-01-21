Bursa'da Türk Bayrağı Seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Türk Bayrağı Seferberliği

Nusaybin-Kamışlı hattındaki saldırıya tepki

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırının ardından kent genelinde kapsamlı bir bayrak uygulaması başlattı. Uygulama ile toplumda birlik ve beraberlik mesajı güçlendirilmek istendi.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in talimatıyla hayata geçirilen çalışmada belediye binaları, BursaRay istasyonları, belediye otobüsleri ve otoparklar dahil olmak üzere kurumun tüm alanları ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Uygulama, şehir genelinde görsel bir seferberlik oluşturdu.

Yapılan uygulama ile Cumhuriyet’e ve Türk bayrağına verilen değer güçlü bir şekilde vurgulandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu adımla hem milli simgelere saygının hem de kamu alanlarında ortak duyarlılığın korunması hedeflendi.

Vatandaşlar da uygulamaya yoğun destek gösterdi; kent genelinde bayraklarla donatılan alanlar halktan olumlu tepkiler aldı ve birlik mesajı geniş kesimlere ulaştı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, NUSAYBİN-KAMIŞLI SINIR HATTINDA TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK SALDIRININ ARDINDAN KENT GENELİNDE TÜM BELEDİYE ALANLARINI TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATTI.