Amasya'da Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi hizmete girdi

Amasya'da 19-35 yaş arası engellilere yönelik yeni merkez Fındıklı Mahallesi'nde açıldı; Vali Önder Bakan sosyal yardımları ve projeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:16
Amasyada 19-35 yaş arası zihinsel ve bedensel engelli vatandaşlar ile ailelerine yönelik hizmet verecek Amasya Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Fındıklı Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında faaliyetlerine başladı.

Vali Bakan inceleme yaptı

Amasya Valisi Önder Bakan, merkezde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Bakan'ın açıklamaları ve sosyal yardım verileri

Düzenlediği toplantıda Amasya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni ve nakdi olarak çeşitli yardımlar yaptığını belirten Vali Bakan, "2025 yılında bu kapsamda 202 milyon TL yaşlılık aylığı, 151 milyon TL engelli aylığı, 21 milyon TL gıda yardımı, 13 milyon 623 bin TL Türkiye Aile Destek Yardım Programı ve diğer yardım türleri ile birlikte toplam 463 milyon 655 bin TL tutarında sosyal yardım vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır" dedi.

Bu yardımların yanı sıra sosyal sorumluluk anlayışıyla yürütülen projelere de değinen Bakan, "Geçtiğimiz yıl başlattığımız proje ile ilimizde tek başına yaşayan 760 büyüğümüz düzenli olarak aranmakta, ziyaret edilmekte, ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olunmaktadır. Bu sayede kendilerini yalnız ve sahipsiz hissetmelerinin önüne geçilmesini amaçlamaktayız. Ayrıca cumhurbaşkanlığımızca ulusal düzeyde yürütülen Vefa Programı kapsamında, öz bakımlarını ve ev temizliklerini gerçekleştiremeyen 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engellilerimizden 743’ünün bu ihtiyaçları vakıflarımızca düzenli olarak giderilmekte bunların haricinde 447 vatandaşımıza da düzenli olarak sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır" diye konuştu.

Merkezin hedefi

Yeni merkez, 19-35 yaş arası zihinsel ve bedensel engelli bireylerin gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı ihtiyaçlarını karşılamayı, ailelere destek sağlamayı hedefliyor.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

