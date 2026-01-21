Giresun'da Çığ Faciası: Çoban Hacı Yiğit Toprağa Verildi
Olayın ayrıntıları
Giresun’un Güce ilçesine bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde meydana gelen çığ felaketinde, küçükbaş hayvanlarını otlatırken çığın altında kalarak hayatını kaybeden çoban Hacı Yiğit toprağa verildi.
Olay, 19 Ocak tarihinde yaşandı. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Hacı Yiğit ile abisi Aydın Yiğit, koyunlarıyla birlikte arazide ilerledikleri sırada çığın altında kaldı. Aydın Yiğit kendi imkanlarıyla çığın altından çıkmayı başarırken, kardeşi Hacı Yiğit olay yerinde hayatını kaybetti.
Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu, bölgede yapılan çalışmalarla Hacı Yiğit’in cenazesi bulundu ve Güce Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Defin işlemi
Hacı Yiğit için Yukarıboynuyoğun köyünde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı ve defin işlemi gerçekleştirildi. Olay, bölge halkında derin üzüntü yarattı.
CENAZE GENEL GÖRÜNTÜSÜ