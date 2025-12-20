DOLAR
Bozüyük'te Okullarda Yerli Malı Haftası Etkinlikleri

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, okullarda "Geçmişten geleceğe yolculuk" temalı Yerli Malı Haftası sergilerini gezdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:51
Okullarda "Geçmişten geleceğe yolculuk" temalı sergiler gezildi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, ilçedeki eğitim kurumlarına Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ile Yerli Malı Haftası dolayısıyla Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu ve Şehit Vahit Elmas İlkokulu ziyaret edildi.

Okullarda, Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan "Geçmişten geleceğe yolculuk" temalı sergiler gezilerek öğrencilerin çalışmaları incelendi.

Program sırasında okul yöneticileri ve öğretmenlerden eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetinkaya, öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk yaptığı açıklamada: "Yerli Malı Haftası kapsamında hazırlanan bu anlamlı çalışmalar, öğrencilerimizin bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum".

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

