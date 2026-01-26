Bozyazı’da 3 Kurt Köye İndi: O Anlar Kamerada

Mersin Bozyazı Elmakuzu Mahallesi'ne sabah saatlerinde inen 3 kurt, bir evin bahçesine girme girişimi güvenlik kameralarına yansıdı; olayda zarar olmadı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:21
Elmakuzu Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı

Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Elmakuzu Mahallesi sabah saatlerinde alışılmadık bir ziyaretçiye sahne oldu. 3 kurt yerleşim alanına kadar yaklaştı ve bir evin bahçesine girme girişimi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde, öncü olduğu değerlendirilen kurdun temkinli adımlarla bahçeye yaklaştığı, fakat evde şu an yaşayan olmadığından yiyecek bulamayınca bölgeden ayrıldığı görülüyor. Kurtların ellerinin boş döndüğü anlar net şekilde kameraya yansıdı.

Olayda herhangi bir zarar yaşanmazken, köy sakinleri özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine daha sık indiğine dikkat çekti. Yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları ve benzer durumlarda tedbir almaları konusunda uyardı.

Yaşanan olay, Bozyazı’da doğa ile iç içe yaşamın bir kez daha gözler önüne serilmesine neden oldu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

