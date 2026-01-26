Bozyazı'da 3 Kurt Köye İndi — O Anlar Kamerada

Bozyazı Elmakuzu'da sabah saatlerinde köye inen 3 kurdun ev bahçesine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı; olayda zarar olmadı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:25
Mersin’in Bozyazı ilçesine bağlı Elmakuzu Mahallesinde sabah saatlerinde köye inen 3 kurt güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yerleşim alanına kadar yaklaşan kurtların bir evin bahçesine girmeye çalıştığı anlar yer alıyor. Öncü olduğu değerlendirilen kurdun temkinli bir şekilde bahçeye yaklaştığı, ancak evde kimsenin bulunmaması nedeniyle yiyecek bulamadığı ve kurtların boş döndüğü net biçimde görülüyor.

Olayda herhangi bir zarar yaşanmadı. Köy sakinleri, özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine daha sık indiğine dikkat çekti.

Yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları ve benzer durumlarda tedbir almaları konusunda uyardı.

Yaşananlar, Bozyazıda doğayla iç içe yaşamın bir kez daha gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

