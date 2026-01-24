BŞEÜ Akademisyenlerine 164 Binden Fazla Springer Nature E-Kitap Erişimi

BŞEÜ, Springer Nature'ın STM ve HSS koleksiyonlarından 2005-2025 yayımlarını kapsayan 24 koleksiyondaki 164 binden fazla e-kitaba akademisyen erişimi açtı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:08
BŞEÜ Akademisyenlerine 164 Binden Fazla Springer Nature E-Kitap Erişimi

BŞEÜ Akademisyenlerine 164 Binden Fazla Springer Nature E-Kitap Erişimi

Koleksiyon ve erişim detayları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), Springer Nature'a ait 164 binden fazla e-kitap akademisyenlerin erişimine açıldı.

Birimlerden gelen talep ve görüşler doğrultusunda, dünyanın önde gelen akademik yayınevlerinden biri olan Springer Nature'a ait STM (Science, Technology & Medicine) ve HSS (Humanities and Social Sciences) alanlarını kapsayan geniş kapsamlı e-kitap koleksiyonları erişime sunuldu. 2005-2025 yılları arasında yayımlanmış toplam 24 farklı Springer Nature e-kitap koleksiyonu üzerinden bilimsel araştırmalara katkı sunacak kaynaklara erişim sağlanabiliyor.

Akademik kullanım ve katkılar

Erişime açılan koleksiyonların üniversitenin akademik personeli tarafından aktif ve yoğun şekilde kullanıldığı; veri tabanının özellikle uluslararası yayın hazırlama, atıf taramaları, proje yazım süreçleri ve ders içeriklerinin güncellenmesi aşamalarında önemli katkılar sunduğu belirtildi. Akademik personelden alınan geri bildirimlerde koleksiyonların erişim kolaylığı, kapsam genişliği ve içerik kalitesi bakımından yüksek memnuniyet oluşturduğu, disiplinlerarası çalışmalara önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Sunulan e-kaynakların lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders, ödev, tez ve araştırma çalışmalarında nitelikli akademik kaynaklara erişimini kolaylaştırdığı; bu sayede eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artırıldığı ifade edildi. Bu çalışmanın BŞEÜ Kütüphanesi tarafından kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla yürütüldüğü ve üniversitenin bilimsel görünürlüğüne katkı sunduğu kaydedildi.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı şu değerlendirmeyi yaptı: "Üniversitemizde erişime açılan Springer Nature e-kitap koleksiyonları, akademisyenlerimizin disiplinlerarası araştırmalarını derinleştirmekte ve Web of Science kapsamında üretecekleri yayınlar için sağlam bir bilgi temeli oluşturmaktadır. Akademisyenlerimizin bu kaynakları etkin şekilde kullanmaları, araştırma üretkenliğini artıracak ve üniversitemizin ulusal ve uluslararası bilimsel görünürlüğünü daha da güçlendirecektir".

BŞEÜ’DE 164 BİNDEN FAZLA E-KİTAP AKADEMİSYENLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI

BŞEÜ’DE 164 BİNDEN FAZLA E-KİTAP AKADEMİSYENLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova-Ankara Uçuşları İptal: Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Yoğun Sis
2
Eskişehir'de huzurevi konseri sürüyor: 'Huzur Evine Gidelim, Gönüllere Girelim' 2. etkinlik
3
Başkale'de Yaban Domuzları Sürü Halinde Yerleşimlere İndi
4
Gaziantep'te Vali Çeber: "Trafiğe kapalı yolumuz yok" — TAG Otoyolu yeniden açıldı
5
Batman Gercüş'te 35 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Ziyaretçiler Kurtarıldı
6
TEI’den anlamlı kutlama: 41’inci yılda Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni annelerle
7
Eskişehir'in Bağımlılıkla Mücadelesi Avrupa'da: Zagreb Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları