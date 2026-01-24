BŞEÜ Akademisyenlerine 164 Binden Fazla Springer Nature E-Kitap Erişimi

Koleksiyon ve erişim detayları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), Springer Nature'a ait 164 binden fazla e-kitap akademisyenlerin erişimine açıldı.

Birimlerden gelen talep ve görüşler doğrultusunda, dünyanın önde gelen akademik yayınevlerinden biri olan Springer Nature'a ait STM (Science, Technology & Medicine) ve HSS (Humanities and Social Sciences) alanlarını kapsayan geniş kapsamlı e-kitap koleksiyonları erişime sunuldu. 2005-2025 yılları arasında yayımlanmış toplam 24 farklı Springer Nature e-kitap koleksiyonu üzerinden bilimsel araştırmalara katkı sunacak kaynaklara erişim sağlanabiliyor.

Akademik kullanım ve katkılar

Erişime açılan koleksiyonların üniversitenin akademik personeli tarafından aktif ve yoğun şekilde kullanıldığı; veri tabanının özellikle uluslararası yayın hazırlama, atıf taramaları, proje yazım süreçleri ve ders içeriklerinin güncellenmesi aşamalarında önemli katkılar sunduğu belirtildi. Akademik personelden alınan geri bildirimlerde koleksiyonların erişim kolaylığı, kapsam genişliği ve içerik kalitesi bakımından yüksek memnuniyet oluşturduğu, disiplinlerarası çalışmalara önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Sunulan e-kaynakların lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders, ödev, tez ve araştırma çalışmalarında nitelikli akademik kaynaklara erişimini kolaylaştırdığı; bu sayede eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin artırıldığı ifade edildi. Bu çalışmanın BŞEÜ Kütüphanesi tarafından kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla yürütüldüğü ve üniversitenin bilimsel görünürlüğüne katkı sunduğu kaydedildi.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı şu değerlendirmeyi yaptı: "Üniversitemizde erişime açılan Springer Nature e-kitap koleksiyonları, akademisyenlerimizin disiplinlerarası araştırmalarını derinleştirmekte ve Web of Science kapsamında üretecekleri yayınlar için sağlam bir bilgi temeli oluşturmaktadır. Akademisyenlerimizin bu kaynakları etkin şekilde kullanmaları, araştırma üretkenliğini artıracak ve üniversitemizin ulusal ve uluslararası bilimsel görünürlüğünü daha da güçlendirecektir".

