BŞEÜ'de İlbay Vurdular Merkezi Yemekhane hizmete hazırlanıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) eğitim-öğretim ve sosyal yaşamı destekleyecek yeni bir merkez daha tamamlanma aşamasına geldi. İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesi, üniversitenin stratejik planı çerçevesinde yürütülen fiziki altyapı yatırımları kapsamında inşa edildi.

Tesisin özellikleri

Tesisin toplam inşaat alanı 5 bin 887,85 metrekare olup, bina bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Yapı bünyesinde ayrıca bin 285 metrekare açık otopark, bin 485 metrekare açık alan ve 512 metrekare yeşil alan yer alıyor.

Bodrum katta satın alma, muhasebe ve personel ofisleri, mescitler, sığınak ve teknik ofislerin yanı sıra kuru erzak, günlük erzak ve derin dondurucu depoları ile üretime hazırlık ve pişirme alanları bulunuyor. Zemin katta modüler bölmeli açık ofisler, personel ofisleri ve kafeterya alanları ile 3 adet insan asansörü ve 2 adet yük asansörü aracılığıyla dikey sirkülasyon sağlanıyor.

Zemin katta toplam bin 200 metrekare alana sahip, yaklaşık bin kişilik kapasite bulunan iki adet öğrenci yemek salonu ile bulaşıkhane ve servis alanları yer alıyor. Birinci katta ise toplam 760 metrekare alana sahip, yaklaşık 700 kişilik kapasite bulunan iki adet personel yemek salonu, alakart mutfak alanları ve çeşitli yemek alanları planlandı.

Rektörün açıklaması

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı proje hakkında şu değerlendirmede bulundu: “Üniversitemiz, akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerimizin ve personelimizin sosyal ihtiyaçlarını da gözeten bir anlayışla fiziki altyapı yatırımlarını sürdürmektedir. İlbay Vurdular Merkezi Yemekhanesi; modern donanımı, yüksek kapasitesi ve işlevsel yapısıyla kampüs yaşamına önemli katkılar sağlayacaktır. Görevi başında iken kaybettiğimiz kıymetli mesai arkadaşımız Merhum İlbay Vurdular’ın adını yaşatacak bu eserin üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.”

