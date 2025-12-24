DOLAR
BŞEÜ'de Özel Eğitim Öğrencileri Bilimle Buluştu

BŞEÜ ile Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliğiyle düzenlenen Bilim Atölyesi'nde özel eğitim öğrencileri laboratuvar ve kütüphane gezisiyle bilimle tanıştı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:39
BŞEÜ'de Özel Eğitim Öğrencileri Bilimle Buluştu

BŞEÜ'de özel eğitim öğrencileri bilim atölyesinde buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından düzenlenen Bilim Atölyesi Proje Etkinliği kapsamında Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri üniversiteye davet edildi. Etkinlik, üniversite rektörlüğü koordinasyonunda ve Fen Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirildi.

Laboratuvar deneyimiyle bilimsel merak arttı

Öğrenciler, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hayvan Deneyleri Laboratuvarını gezdi. Laboratuvar ortamında yapılan uygulamalı çalışmalarda öğrenciler mikroskop kullanarak canlı organizmaları gözlemledi. Etkinlik, Prof. Dr. Dilek Ünal rehberliğinde, bilimsel merak uyandıran öğretici bir deneyim sundu.

Kütüphane turu ve üniversiteye uyum

Laboratuvar ziyaretinin ardından öğrenciler, Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü eşliğinde üniversite kütüphanesini gezdi. Ziyaret sayesinde öğrencilerin üniversite ortamını yakından tanımaları ve akademik yaşama dair farkındalık kazanmaları sağlandı.

Rektörlük tarafından planlanan program, uyumlu ve verimli bir şekilde tamamlandı. Geziye Bilecik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Şener Yeni ile öğretmenler de eşlik etti. Etkinlik, özel eğitim öğrencilerinin erken yaşta bilimle tanışmalarına ve üniversite deneyimi kazanmalarına katkı sundu.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Üniversitemiz, toplumun her kesimi için bilimi erişilebilir kılmayı önemsiyor. Özel eğitim öğrencilerimizin üniversite ortamını deneyimlemesi ve bilimle erken yaşta buluşması bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz."

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

