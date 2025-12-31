BŞEÜ-Lizbon Üniversitesi Erasmus+ Anlaşması: Siyaset Biliminde Değişim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Portekiz’in köklü yükseköğretim kurumlarından Instituto Superior de Ciências Sociais e Polticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa) ile Erasmus+ Öğrenci ve Personel Hareketliliği İkili Anlaşması imzaladı.

İş birliğinin kapsamı

Anlaşma kapsamında siyaset bilimi alanında karşılıklı öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilecek; lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğrenim hareketliliğinin yanı sıra öğretim elemanları için karşılıklı ders verme faaliyetleri de yürütülecek.

Taraflar, AKTS/ECTS uyumu, otomatik ders tanınırlığı, öğrenci destek hizmetleri ile uluslararası misafirler için danışmanlık mekanizmaları sağlamayı taahhüt etti.

İş birliği, BŞEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Görkem Altınörs’ün girişimleriyle hayata geçirildi. Anlaşma kapsamında ISCSP-ULisboa tarafında akademik iletişim noktası olarak Pedro Abreu (Mobility Office) belirlendi.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı şöyle dedi: "Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda attığımız bu adım, öğrencilerimiz ve akademik personelimiz için önemli fırsatlar sunmaktadır. Küresel akademik iş birliklerimizi kararlılıkla artırmaya devam ediyoruz".

