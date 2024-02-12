Bu hafta Balık ve Yükselen Balıkları neler bekliyor? İşte 12-18 Şubat haftası Balık burcu yorumu!

Dinçer Güner'den Balık ve Yükselen Balık burcu yorumu

Bu hafta Mars, Kova burcuna geçiyor ve 23 Mart'a kadar bu burçta seyahat ediyor. Bu süreçte, içsel güdüleriniz ve bilinçaltı itici güçleriniz daha net ortaya çıkabilir. İçsel gerilimler ve korkular da açığa vurabilir. Bu dönemde, yalnızlık ve izolasyon duygusu yoğunlaşabilir. Gizli düşmanlar veya sizi arkadan vuran kişilerle ilgili meseleler de bu dönemde gündeme gelebilir. Sizin farkında olmadığınız veya önemsemediğiniz bazı gerçekleri öğrenebilirsiniz. Bu, özellikle sosyal ortamlarınızda veya iş hayatınızda gizli çekişme veya haset gibi konularla karşılaşmanıza neden olabilir. Sağlık konularına da özen göstermeli, özellikle bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutmalısınız. Sinir baskısı, kasılma, bacaklarla ilgili problemler yaşayabilirsiniz.