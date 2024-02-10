Bu lezzeti bilen yok! Köz tadında domates dolması tarifi: Davet sofralarının vazgeçilmezi olacak

Domates dolması, geleneksel Türk mutfağında popüler bir yemektir. Genellikle domateslerin en lezzetli olduğu yaz aylarında yapılan bu yemek, domateslerin içinin boşaltılıp içlerinin iç harcıyla doldurulmasını içerir. Dolgu genellikle pirinç, soğan, kıyma, baharat ve sebzelerden oluşur. Ancak farklı alanlarda farklı dolgu malzemeleri de kullanılabilir.

DOMATES DOLMASI TARİFİ





Malzemeler:

12 domates

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 tutam tuz

1 çay kaşığı toz şeker

İç malzeme:

1.5 su bardağı pirinç

Kıyma (İsteğe göre)

3 soğan

3 taze soğan sapı

3 dal maydanoz

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber





Hazırlanması:

Domatesin üst kısmını kapak şeklinde kesin. İçeriği bir kaşıkla çıkarın, bir kaseye koyun ve püre haline gelinceye kadar çatalla ezin.

İç harcını hazırlamak için; pirinci kaynar suda 15 dakika kadar bekletin ve süzün. Soğanı soyun ve parçalara ayırın. Yeşil soğan saplarını ve maydanozu ince ince kıyın. Zeytinyağını bir tencerede ısıtıp soğanları kavurun. Dilerseniz kıyma da ekleyebilirsiniz.

Hazırlamış olduğunuz domates püresini ekleyip birkaç dakika kavurun. Pirinç, yeşil soğan, maydanoz, kuş üzümü, yer fıstığı, yenibahar, tuz, karabiber ekleyip karıştırın. 1 su bardağı kaynar suyu ekleyin ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Domatesleri dolguyla doldurun. Daha sonra bir tencereye alıp 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sıcak su, tuz, toz şeker ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatın, 15 dakika pişirin. Servis yapmadan önce soğumaya bırakın. Afiyet olsun.