Bu ürünlerin tekrarı yok! 2 gün sonra başlıyor: İşi gücü bırakan ŞOK'a akın edecek

ŞOK market zinciri, 23 Aralık itibarıyla başlayacak olan indirim kampanyasını duyurdu. Bu özel katalogda birbirinden cazip fırsatlar ve indirimli ürünler yer alıyor. İşte dikkat çeken bazı ürünler:

Arzum Dikey Elektrikli Süpürge, yalnızca 1.099 TL'ye satışa sunulacak. Etkileyici performansı ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeken bu ürün, ev temizliğini daha pratik hale getiriyor. İşte detaylar...





ŞOK MARKET ZİNCİRİNDEN İNDİRİM KAMPANYASI

Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi, sadece 999 TL'lik özel bir fiyatla tüketicilere sunuluyor. Çay tutkunları için tasarlanan bu makine, çay demleme deneyimini yeniden tanımlıyor.

Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi ise 509 TL'ye indirimli olarak satışa sunulacak. Hızlı ve etkili saç kurutma özelliği ile kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürün, günlük kullanımda pratik bir çözüm sunuyor.

ŞOK marketin öne çıkan indirimli ürünlerinden biri de çift kişilik pamuklu battaniye. Sadece 185 TL'ye satışa sunulan bu ürün, kaliteli ve sıcak tutma özelliği ile soğuk kış günlerinde tercih edilecek bir alternatif sunuyor. Ayrıca, tek kişilik pamuklu battaniye de 165 TL'lik özel fiyatıyla dikkat çekiyor.





Kadın ve erkek gondol terlikler ise sadece 64,95 TL'ye satın alınabilecek. Şık tasarımı ve rahat kullanımıyla öne çıkan terlikler, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı, 319 TL'lik özel fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Rahat kesimi ve şık tasarımıyla öne çıkan bu pijama takımı, kullanıcılara konforlu bir gece uykusu vaat ediyor.

Son olarak, Kadın Süpersoft Alt, sadece 199 TL'ye indirimli olarak sunuluyor. Bu ürün, yumuşak dokusuyla kullanıcıların rahatlığını ön planda tutuyor.

ŞOK'un 23 Aralık indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla tüketicilere avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.

ŞOK marketi, 23 Aralık itibarıyla başlayacak olan büyük bir indirim kampanyasıyla müşterilerine çeşitli avantajlar sunuyor. İşte bu özel tarih için yayımlanan indirim kataloğunda dikkat çeken bazı ürünler:

Arzum Dikey Elektrikli Süpürge, sadece 1.099 TL'ye satın alınabilecek. Ev temizliğini daha kolay ve etkili hale getiren bu süpürge, özel fiyatıyla dikkat çekiyor.

Çay severler için tasarlanan Arzum AR3141 Tea Blend Çay Makinesi ise 999 TL'lik özel bir fiyatla müşterilere sunuluyor. İndirimli fiyatıyla çay keyfini daha ekonomik hale getiren bu ürün, kampanya kapsamında ilgi görebilir.

Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi, uygun fiyatıyla dikkat çeken bir diğer ürün. Sadece 509 TL'ye satışa sunulan bu saç kurutma makinesi, günlük kullanım için pratik bir çözüm sunuyor.

Çift kişilik pamuklu battaniye, sadece 185 TL'ye satın alınabilecek. Soğuk kış günlerinde sıcaklığı ve konforu bir araya getiren bu ürün, kampanya süresince özel bir fiyatla müşterilere sunuluyor.

Tek kişilik pamuklu battaniye ise 165 TL'lik özel fiyatıyla dikkat çekiyor. Şık tasarımı ve kullanışlılığıyla öne çıkan bu ürün, bütçe dostu bir seçenek sunuyor.

Kadın ve erkek gondol terlikler ise 64,95 TL'ye satışa sunuluyor. Rahat ve şık tasarımıyla ön plana çıkan bu terlikler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekebilir.

Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı, 23 Aralık itibarıyla sadece 319 TL'ye satın alınabilecek. Rahat kesimi ve şık tasarımıyla öne çıkan bu pijama takımı, kampanya süresince özel bir fiyatla müşterilere sunuluyor.

Kadın Süpersoft Alt ise 199 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor. Yumuşak dokusu ve konforlu kullanımıyla öne çıkan bu ürün, kampanya kapsamında uygun bir fiyatla müşterilere sunulacak.

Bunların yanı sıra, Sıcak Su Torbası, Uyku Çorabı, Paşabahçe Kare Tepsi, Yeşil Kapak Saklama Kabı, Kapaklı Kase, Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı, 2'li Erzak Kabı ve Borcam Tepsi gibi çeşitli ürünler de indirim kataloğunda yer alıyor ve uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. ŞOK'un bu özel kampanyasıyla birlikte müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunularak avantajlı alışveriş imkanları sağlanıyor.