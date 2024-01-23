Bulaşık makinesindeki kireci bıçak gibi kesen yöntem

Kireç oluşumunu engellemek istiyorsanız bu yöntemleri mutlaka deneyin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ KİREÇLERİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Kireç oluşumlarını engellemek bulaşık makinesi ömrünü uzatır ve eşyalarınıza zarar gelmesini engeller. Kimyasal kireç engelleyici ürünler kullanmak yerine doğal malzemeler tercih edebilirsiniz. Deterjan gibi ürünler kalın ve sert kireç tortularını temizlemek için tercih edilebilir. Düzenli olarak bakım yaparak ve doğal ürünler kullanarak uzun süre çözüm sağlamış olursunuz. Kireç oluşmasını engellemek için manyetik su sistemleri, tesisat ve cihazların verimli hale gelmesini sağlar ve enerji tasarrufu yapılmasını sağlar. Bulaşık makinesinin iç temizliğinin düzenli şekilde yapılması makinenin uzun ömürlü olması ve eşyaların iyi şekilde yıkanması için önemlidir. Makine içinde oluşan kireç ve kirlerin temizliğinin sağlanması için ilk olarak makinenin içindeki bulaşıkları çıkarmanız gerekir. Daha sonra parçalar da çıkarılır ve hazırladığınız doğal malzeme kullanılır. İhtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 çay bardağı sirke, çeyrek çay bardağı karbonat, bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı limon tuzu. İlk olarak malzemelerden kabartma tozu, karbonat ve limon tuzu makinenin içine dökülür. Daha sonra üstüne bir çay bardağı sirke gezdirilir. Bütün malzemeler karıştırıldıktan sonra kabarmaya başladığını görebilirsiniz. Daha sonra makinenin kapağı kapatılır ve makine en yüksek ve uzun programda çalıştırılır. Bulaşık makinesi bittikten sonra makinenizin iyice temizlendiğini anlayabilirsiniz. Bir kap içinde iki kaşık limon tuzu ve iki bardak beyaz sirke karıştırıp makine temizliği yapabilirsiniz. Bu karışım makinenin içine dökülür ve sıcak suyla çalışan programda makine çalıştırılır. Etkili sonuç elde edebilmek için limon tuzu ve sirke miktarını iyi ayarlamanız gerekir. Karışımı makineye dökmeden önce tamamen eridiğinden emin olmanız gerekir. Karışımın makinenin içinde kalmasına izin vermemeniz gerekir.





Bu sebeple sıcak su kullanıp makineyi çalıştırabilirsiniz. Kabartma tozu ve sirke karışımı makinedeki kireçlerin giderilmesi için en etkili yöntemlerden biridir. İki yemek kaşığı kabartma tozu ve bir su bardağı beyaz sirke kap içinde karıştırılır ve makinenin içine dökülerek sıcak suyla çalıştırılan programla yıkanır ve makine temizlenir. Bulaşık makinesi düzenli kullanıldığı zaman kireç, kalıntı ve kir biriktirir. Bu durum makinenin performansını düşürür ve bulaşıkların iyi yıkanmamasına sebep olur. Doğal malzemeler kullandığınız zaman sağlığınız açısından da fayda sağlar ve makinenizin zarar görmemesini sağlarsınız. Bu sebeple kimyasal ürünler yerine doğal malzemeler tercih etmeniz önerilir. Eğer makinenizin temiz yıkamasını ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız makinenizin iç temizliğini düzenli ve doğru şekilde yapmanız gerekmektedir. Düzenli makine temizliği için yukarıda bahsi geçen doğal tarifleri uygulayabilirsiniz. Bulaşık makinesi içinde olan parçalar tamamen çıkarılır ve makine parçaları iyice silinir. Daha sonra makinenin alt bölümü çıkarılır ve alt kata karbonat serpilir. Karbonat serpildikten sonra içi beyaz sirke dolu bir bardak yerleştirilir ve makine kapağı kapatılarak en uzun ve yüksek dereceli programda makine çalıştırılır. Program bittikten sonra gözünüzle görmediğiniz kireçlerin bile temizlendiğinden emin olabilirsiniz. Makine içinde biriken kireç ve kirler sebebiyle makinenin performansı düşer. Bu sebeple makinenin düzenli şekilde temizliğini yapmanız gerekir. Peynir altı suyu da iyi bir tercih olabilir. Peynir altı suyu makinedeki kireç oluşumlarını azaltmak için doğal bir malzemedir. Peynir altı suyu magnezyum ve kalsiyum içeriği sebebiyle kireç oluşumunu engelleyebilir. Bulaşık makinesi temizliği için tuzlu su da kullanabilirsiniz. Tuzlu su içindeki mineraller, asitle temas ettiği zaman kireç oluşumunu engelleyebilir. Bulaşık makinesi için seçilebilecek en ucuz yöntem tuzlu su yöntemidir. İlk olarak makinenin için 2-3 yemek kaşığı tuzlu su dökülür. Daha sonra normal bir programla makine çalıştırılır. Tuzlu su etkisiyle makinenin içindeki kireç taşları ve kirler çözünür. Bu yöntemle kötü kokulardan da kurtulabilirsiniz. Su filtresi suyun içindeki kireç ve diğer zararlı maddelerin makineye girmesini engeller ancak su filtresinin de düzenli şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Su filtresi makinenin ömrünü uzatır ve performansını artırır. Bulaşıklar su filtresi sayesinde daha parlak, temiz olur. Su filtresi insan sağlığı anlamında da etkilidir. Filtre suyun içindeki zararlı maddeleri arıtarak suyu temiz hale getirir. Su filtresi makinedeki kireç problemini ortadan kaldırır ve bulaşıkların daha iyi yıkanmasını sağlar. Bu sebeple su filtresi makine ve suyun kalitesi anlamında önemlidir.