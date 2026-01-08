Buldan'da Şiddetli Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Bacalar Uçtu

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:48
Gece saatlerinde etkili fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'nin Buldan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ahmet Nadir Özlen İlkokulu bahçesindeki servi ağacı kökünden sökülerek devrildi. Olayın gece yaşanması ve çocukların okulda olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Fırtına, Yeni Mahalle ile Cumhuriyet Mahallesi arasındaki yol üzerindeki çam ağaçlarının dallarını kopardı. Yola savrulan dallar park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlarda maddi hasara neden oldu.

Dörteylül Mahallesi'nde bir binanın bacasının kapağı şiddetli rüzgârın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Uçan baca parçası yolda bulunan araçlara zarar verdi.

Olaylarda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Belediye ekipleri bölgede temizlik ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

