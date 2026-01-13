Buldan'da Yazın Yanan Orman Karda Beyaza Büründü

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 1100 rakımlı, yazın günlerce yanan orman sahası, dün akşam başlayan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:46
1100 rakımlı bölgede yazın etkili olan yangın sonrası kışın beyaz örtü hakim oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz yaz mevsiminde günlerce yanan orman sahası, kış mevsimiyle birlikte düşen karla yeniden görsel bir dönüşüm yaşadı.

Bölge, 1100 rakıma sahip alanda yer alıyor. Yaz aylarında çıkan orman yangınlarında hava ve kara ekiplerinin yürüttüğü mücadele sonucunda yangın kontrol altına alınmış ve alan siyaha bürünmüştü.

Kışın etkili olan yağışlarla birlikte yüksek rakımlı bölgede kar etkili olmaya başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda, yangından zarar gören saha bu kez beyaza büründü ve kara kış manzarası ortaya çıktı.

Yanan alanın karla kaplanması, bölgenin geçmişte yaşadığı tahribatı geçici olarak örterken, doğal iyileşme ve rehabilitasyon sürecinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

