Buldan'da Yazın Yanan Orman Karda Beyaza Büründü

1100 rakımlı bölgede yazın etkili olan yangın sonrası kışın beyaz örtü hakim oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz yaz mevsiminde günlerce yanan orman sahası, kış mevsimiyle birlikte düşen karla yeniden görsel bir dönüşüm yaşadı.

Bölge, 1100 rakıma sahip alanda yer alıyor. Yaz aylarında çıkan orman yangınlarında hava ve kara ekiplerinin yürüttüğü mücadele sonucunda yangın kontrol altına alınmış ve alan siyaha bürünmüştü.

Kışın etkili olan yağışlarla birlikte yüksek rakımlı bölgede kar etkili olmaya başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucunda, yangından zarar gören saha bu kez beyaza büründü ve kara kış manzarası ortaya çıktı.

Yanan alanın karla kaplanması, bölgenin geçmişte yaşadığı tahribatı geçici olarak örterken, doğal iyileşme ve rehabilitasyon sürecinin önemini bir kez daha hatırlattı.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ YAZ DÖNEMİNDE GÜNLERCE YANAN ORMAN SAHASI KIŞ MEVSİMİNDE YAĞAN KAR İLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.