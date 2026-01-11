Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram 26 Yıldır Güven Tazeledi

Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda 26 yıllık başkan Hasan Bayram, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde yapılan seçimle yeniden göreve seçildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:22
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:22
Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram 26 Yıldır Güven Tazeledi

Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram yeniden başkan

Genel Kurul ve seçim süreci

Burhaniye ilçesinde düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu, yoğun katılımla Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Seçimlerde 26 yıllık başkan Hasan Bayram kısa bir konuşma yaparak katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üyelerin oy kullanmasına geçildi. 25. Genel kurulda tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Hasan Bayram yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yönetim Kurulu

Başkan Hasan Bayram'ın yönetiminde yer alan isimler şunlar: Cahit Görümlü, Ahmet Gülcan, İsmet Arıcı, Mehmet Çakır, Erkan Balaban, Emrah Ersen, Yakup Sert, Ercan Furunlar, Ahmet Sarı ve Seyit Ali Gencan.

Yedek üyeler ve denetim kurulu

Yedek üyeler: Sezgin Aydalka, Adem Türkoğlu, Arınç Batuhan Karakaya, Mehmet Can Küçükelvan, Cemal Örmüş, Serkan Korkmaz, Nurettin Zorlu, Samet Oldaş, Mamet Efe, Erhan Şensözlü ve Hüseyin Özmen.

Denetim Kurulu ise Hüseyin Ener, Nurdan Bacak ve Necmiye Ertopraktan oluştu.

HASAN BAYRAM

HASAN BAYRAM

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuşadası'nda Domuz Sürüleri Şehir Merkezini Mesken Tuttu
2
Erzurum'da 71 Öğrencinin Hafızlık Gururu
3
Ölüdeniz’in Rengi Değişti: Sağanak Kahverengi Su Getirdi
4
Osmangazi95: Osmangazi Belediyesi'nden Anne ve Bebeklere Erken Çocukluk Desteği
5
Kırklareli'de Pazar Sabah Namazı Buluşması: Vali Uğur Turan İstasyon Mahallesi Ulu Camii'nde
6
Kulp'ta kış sertleşti: Sis ve kar ulaşımı etkiledi
7
Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram 26 Yıldır Güven Tazeledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları