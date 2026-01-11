Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram 26 Yıldır Güven Tazeledi

Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Hasan Bayram yeniden başkan

Genel Kurul ve seçim süreci

Burhaniye ilçesinde düzenlenen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu, yoğun katılımla Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Seçimlerde 26 yıllık başkan Hasan Bayram kısa bir konuşma yaparak katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üyelerin oy kullanmasına geçildi. 25. Genel kurulda tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut başkan Hasan Bayram yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yönetim Kurulu

Başkan Hasan Bayram'ın yönetiminde yer alan isimler şunlar: Cahit Görümlü, Ahmet Gülcan, İsmet Arıcı, Mehmet Çakır, Erkan Balaban, Emrah Ersen, Yakup Sert, Ercan Furunlar, Ahmet Sarı ve Seyit Ali Gencan.

Yedek üyeler ve denetim kurulu

Yedek üyeler: Sezgin Aydalka, Adem Türkoğlu, Arınç Batuhan Karakaya, Mehmet Can Küçükelvan, Cemal Örmüş, Serkan Korkmaz, Nurettin Zorlu, Samet Oldaş, Mamet Efe, Erhan Şensözlü ve Hüseyin Özmen.

Denetim Kurulu ise Hüseyin Ener, Nurdan Bacak ve Necmiye Ertopraktan oluştu.

HASAN BAYRAM