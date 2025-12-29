DOLAR
Gercüş’te Ayrancı Geçidi Ulaşıma Açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde tipi nedeniyle kapanan Ayrancı geçidi, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı; kapalı yolların açılması sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 17:12
Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşım normale dönüyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı geçidi, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda ulaşıma açıldı.

İlçede kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kapanan Ayrancı rampası için ekipler yoğun mesai yaptı ve geçit yeniden kullanımına açıldı.

Kapalı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

