Gercüş’te Ayrancı Geçidi Ulaşıma Açıldı
Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla ulaşım normale dönüyor
Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle kapanan Ayrancı geçidi, Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda ulaşıma açıldı.
İlçede kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kapanan Ayrancı rampası için ekipler yoğun mesai yaptı ve geçit yeniden kullanımına açıldı.
Kapalı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.
BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN TİPİ VE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN AYRANCI GEÇİDİ ULAŞIMA AÇILDI.