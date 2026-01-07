Aydın’da Ulaşım Altyapısı Büyükşehir ile Güçleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri ekipleriyle kent genelinde eş zamanlı yol ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor; birçok ilçe ve mahallede bakım, yapım ve yenileme yapılıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:47
Eş zamanlı yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın’ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaları hızla sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar, kentin dört bir yanında vatandaşla buluşuyor.

Çalışmaların yürütüldüğü ilçeler ve mahalleler:

Karpuzlu: Ulukonak ve Akçaabat Mahalleleri

İncirliova: Acarlar ve Cılımbız Mahalleleri

Söke: Bağarası ve Sarıkemer Mahalleleri ile Albayrak Caddesi

Karacasu: Yazır ve Yaykın Mahalleleri

Koçarlı: Dedeköy, Şenköy ve Sobuca Mahalleleri

Bozdoğan: Dümen ve Seki Mahalleleri

Nazilli: Yaylapınar Mahallesi

Köşk: Ilıdağ, Yavuzköy ve Ahatlar Mahalleleri

Kuyucak: Gencellidere Mahallesi

Sultanhisar: Kılavuzlar Mahallesi

Yenipazar: Donduran Mahallesi

Efeler: Alhan, Kenger ve Baltaköy Mahalleleri

Kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar sürdürülmekte olan yol yapım, bakım ve yenileme uygulamaları, planlı program dahilinde eş zamanlı olarak tamamlanıyor. Büyükşehir ekipleri planlanan program doğrultusunda çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı: Aydınımızın tüm ilçelerinde yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyor, planlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

