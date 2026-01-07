Aydın’da Ulaşım Altyapısı Büyükşehir ile Güçleniyor
Eş zamanlı yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın’ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaları hızla sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar, kentin dört bir yanında vatandaşla buluşuyor.
Çalışmaların yürütüldüğü ilçeler ve mahalleler:
Karpuzlu: Ulukonak ve Akçaabat Mahalleleri
İncirliova: Acarlar ve Cılımbız Mahalleleri
Söke: Bağarası ve Sarıkemer Mahalleleri ile Albayrak Caddesi
Karacasu: Yazır ve Yaykın Mahalleleri
Koçarlı: Dedeköy, Şenköy ve Sobuca Mahalleleri
Bozdoğan: Dümen ve Seki Mahalleleri
Nazilli: Yaylapınar Mahallesi
Köşk: Ilıdağ, Yavuzköy ve Ahatlar Mahalleleri
Kuyucak: Gencellidere Mahallesi
Sultanhisar: Kılavuzlar Mahallesi
Yenipazar: Donduran Mahallesi
Efeler: Alhan, Kenger ve Baltaköy Mahalleleri
Kırsal mahallelerden kent merkezlerine kadar sürdürülmekte olan yol yapım, bakım ve yenileme uygulamaları, planlı program dahilinde eş zamanlı olarak tamamlanıyor. Büyükşehir ekipleri planlanan program doğrultusunda çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Başkan Özlem Çerçioğlu çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı: Aydınımızın tüm ilçelerinde yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyor, planlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz
