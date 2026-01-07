Kastamonu Ağlı'da Kış Uykusuna Yatamayan Bozayı İlçe Merkezine İndi

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kış uykusuna yatamayan bozayı, ilçe merkezine yakın alana inerek yiyecek aradı; sürücü tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:51
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kış uykusuna yatamayan bir bozayı, ilçe merkezine yakın bir alana inerek yiyecek aradı. Olay, bölgedeki kar kalınlığının yüksek olduğu dönemde gerçekleşti.

Görüntüler ve ilçe merkezi yakınındaki hareketlilik

Bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde bozayının, yoğun kar yığınının altında kaçmaya çalıştığı ve yiyecek arayışı içinde olduğu görüldü. Hayvanın ilçe merkezine kadar inmediği, merkez yakınındaki bir bölgede hareket ettiği aktarıldı.

Yerel gözlemler

Bölgede yaşayanların kaydettiği görüntüler, bozayının kış uykusuna yatmaması nedeniyle insan yerleşimine yakın alanlarda görülme ihtimaline işaret ediyor. Olay, yöredeki doğa ve vahşi yaşam hareketliliğinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

