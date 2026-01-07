Bolu'da Karlar Arasında Yaban Kedisi Görüntülendi

Bolu'da DKMP ekiplerinin rutin arazi taramalarında karların arasına saklanmış bir yaban kedisi görüntülendi; anlar ekiplerce kayıt altına alındı ve paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:58
Bolu'da Karlar Arasında Yaban Kedisi Görüntülendi

Bolu'da Karlar Arasında Yaban Kedisi Görüntülendi

Rutin arazi taraması sırasında nadir anlar kaydedildi

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanlarda yürüttükleri rutin arazi taramaları sırasında karla kaplı arazide bir çukurun içine saklanmış yaban kedisi fark etti.

Kendini beyaz örtüye ustalıkla kamufle eden yaban kedisi, ekipleri uzun süre gözlemledi. O anlar ekipler tarafından görüntülendi ve kayıt altına alındı.

Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9’uncu Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımda, "Beyaz örtünün arasından süzülen bu derin bakış, doğanın en asil misafirlerinden birine ait. Karların içinde ustalıkla gizlenen yaban kedisi, yaban hayatının zarafetini ve gücünü tek bir karede gözler önüne seriyor. Bu nadir görüntü, Bolu DKMP ekiplerimiz tarafından yürütülen yaban hayatı koruma ve izleme çalışmaları sırasında kayıt altına alındı" denildi.

Doğa koruma ve izleme çalışmaları kapsamında kaydedilen bu görüntüler, bölgedeki yaban hayatının takip ve korunmasına yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

