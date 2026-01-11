Alaplı Esnaf Odası'nda Muharrem Gelgeç 4. Kez Başkan

Alaplı Esnaf Odası genel kurulunda mevcut başkan Muharrem Gelgeç, 465 delegenin oy kullandığı seçimde 462 oyla dördüncü kez başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:21
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:21
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen Alaplı Esnaf Odası genel kurulunda mevcut başkan Muharrem Gelgeç, yapılan seçimlerde dördüncü kez güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Genel Kurul Detayları

Genel kurul, Alaplı Düğün Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından divan kurulu seçimi yapıldı ve faaliyet raporları okundu. Divan Başkanlığını Muharrem Coşkun üstlendi. Coşkun, genel kurulun tüm esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını diledi.

Katılımcılar ve Seçim Süreci

Genel kurula; Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Nuri Tekin, Aytaç Tosun, Cevat Çevik, Şahin Kala, Selçuk Köksal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Yeniden seçilen Başkan Muharrem Gelgeç, konuşmasında esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Kongremiz ilçemize ve esnaflarımıza hayırlı olsun. Bu konuda hazırladığımız projeler var. Esnaflarımızın fikirleri bizim için çok önemli. Yeni dönemde Esnaf Odası’na kazandıracağımız vizyonla bu enerjiyi oluşturacağız. Birlikte düşünüp birlikte başaracağız."

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. 465 delege oy kullanırken oyların 3’ü geçersiz sayıldı. 462 geçerli oy alarak tekrar başkan seçilen Muharrem Gelgeç, katılım sağlayan ve sağlayamayan tüm üyelere teşekkür etti.

