Burhaniyeli imam Mehmet İnci 1274 metre kare arsasını Diyanet Vakfı'na bağışladı

İvrindi Büyükyenice'deki arsa Kur'an kursu ve lojman için verildi

Burhaniye ilçesinde, emekli imam Mehmet İnci, İvrindi Büyükyenice Mahallesi'ndeki 1274 metre kare arsasını Diyanet Vakfı'na bağışladı.

16 yıl önce Sarılar Mahalle Camii imamlığından emekli olan 68 yaşındaki Mehmet İnci, bağışladığı arsanın Kur'an Kursu ve imam lojmanı amaçlı kullanılacağını belirtti.

Arsanın tapusunu İvrindi Müftüsü Eyüp Kalkan'a teslim eden İnci, bağış hakkında şunları söyledi: 'Doğup büyüdüğüm Büyükyenice Mahallesindeki arsamı Kur'an Kursu ve imam lojmanı yapılmak üzere Diyanet Vakfına bağışladım. Bunun için de çok mutluyum.'

Bağış, bölgeye dini eğitim ve hizmet altyapısı kazandırma amacı taşıyor ve tapu teslimiyle resmî süreç tamamlanmış oldu.

