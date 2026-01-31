Düzce'de Ortaokul Öğrencileri 'Gençliğe Değer' Kampında Buluştu

Düzce İl Müftülüğü'nün Konuralp Kız Kur’an Kursu'ndaki Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı, iman, ibadet ve erdem odaklı etkinliklerle yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:13
DÜZCE (İHA) — Düzce İl Müftülüğü tarafından Şehit Kemal Işıldak Mahallesi Konuralp Kız Kur’an Kursunda düzenlenen Gençliğe Değer Ara Dönem Kampı, ortaokul öğrencilerini bir araya getirerek yoğun ilgi gördü.

Program ve etkinlikler

Kamp, gençlik koordinatörlüğü, Kur’an kursu öğreticileri ve manevi danışmanlar rehberliğinde gerçekleştirildi. İman, ibadet, doğruluk ve dürüstlük başta olmak üzere değerler eğitimine odaklanan program kapsamında çeşitli faaliyetler düzenlendi.

Öğrenciler, sohbetler, etkinlikler ve grup çalışmalarıyla hem eğlenceli vakit geçirdi hem de milli ve manevi değerler konusunda bilinçlendirildi. Programın amacı, öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sunmak ve ara tatili verimli ve bilinçli şekilde değerlendirmelerini sağlamaktı.

Yetkilerin ziyareti ve teşekkür

Düzce Müftü Vekili Hasan İzmirli ile Şube Müdürü Erkan Adalan, kamp alanını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İzmirli, kamp programına gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılan öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür etti.

Düzce İl Müftülüğü tarafından gençlerin manevi gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen benzer eğitim ve kamp faaliyetlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği belirtildi.

