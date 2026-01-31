Vali Mustafa Çiftçi Palandöken'de Yapay Buz Duvarına Tırmandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye'de ilk yapay buz duvarına tırmanış yaptı ve turistleri "Hadi gel Erzurum'a gel" sloganıyla davet etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:16
Erzurum Valiliği ve Erzurum Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde kurulan yapay buz duvarına tırmandı. Etkinlik, Erzurum Valiliği ile Erzurum Macera Offroad Doğa Sporlar Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Palandöken zirvesinde Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen yapay buz duvarı önündeki tırmanışlar, hem yerli hem de yabancı tatilcilerin ilgisini çekti. Vali Çiftçi, etkinlikte yaptığı çağrıyla turistleri "Hadi gel Erzurum’a gel" sloganıyla Palandöken'e davet etti.

Vali Mustafa Çiftçi etkinlikte şunları kaydetti: "Palandöken Kayak Merkezi’nde sporcularla, milli sporcularla beraberiz. Bugün şu anda Palandöken Kayak Merkezi’nde yirmi metre yüksekliğinde yüz elli metre genişliğinde olan yapay buz duvarının önündeyiz. Burada tatilcilerimiz, insanlarımız bir yandan kayak yaparlarken bir yandan da buz duvarında tırmanabiliyorlar. Ben de az önce buz duvarında bir kayak tırmanışı gerçekleştirdim. Geçen sene de bu noktada yine iki defa buz duvarı tırmanışı gerçekleştirmiştim. Palandöken’de sadece Kayak sporunun değil snowboartta yapılıyor. Geçen sene dünya şampiyonası da yapılmıştı burada. Aynı zamanda ekstrem sporlar ve her türlü kış sporları rahatlıkla yapılabiliyor. Palandöken Kayak Merkezi bu manada. bütün sporlara imkan tanıyor. Ben buz duvarı tırmanışından da bunların içerisinde ayrı bir yere sahip olduğunu düşünüyorum".

Tırmanışın ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Vali Mustafa Çiftçi'ye plaket takdim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

