Büro memuru alımı müjdelendi! Diploma şartsız, kadrolu işe alım yapılacak

Başakkent Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, yeni bir istihdam fırsatı sunarak kadrolu olarak 10 Büro Memuru alımı yapacak. İlan, İŞKUR tarafından duyuruldu ve başvurular 1 Nisan 2024 tarihine kadar alınacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylar, İŞKUR Hizmet Noktaları, resmi internet sitesi veya telefon hattı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Başvuru şartları arasında özellikle vurgulanan noktalar, adayların en az ilkokul mezunu olması, 18 yaşını tamamlamış olmaları ve engelli raporuna sahip olmaları gerektiği. Başakşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Başakkent Yönetim Ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilecek bu alımla, engelli bireylerin istihdam edilmesine önem veriliyor.





İlan numarası 00008180736 olan bu alım, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda şirketin sosyal sorumluluk bilinciyle de uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu kapsamda, iş arayanlar için sunulan bu fırsatın, istihdam alanında daha fazla eşitlik ve fırsat yaratma amacına hizmet ettiği belirtiliyor. Başakkent Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin duyurduğu bu alımla birlikte, iş arayanlar için yeni bir umut kapısı açılırken, engelli bireylerin iş gücüne katılımını teşvik etme ve destekleme amacı da güçleniyor.