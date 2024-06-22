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Büro personeli, şoför ve aşçı alımı yapılacak! YÖK beklenen personel alımını duyurdu

Kamuda memur olmak isteyenlere müjde! İşsizliğin artış gösterdiği son günlerde memur olarak çalışmak isteyenlere büyük bir iş fırsatı haberi geldi. İşte detaylar….

Yayın Tarihi: 22.06.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 09:52
Büro personeli, şoför ve aşçı alımı yapılacak! YÖK beklenen personel alımını duyurdu

Her gün kapı kapı dolaşıp iş arayanların yüzünü güldürecek bir iş haberi geldi. Kamuda memur olarak çalışmak isteyenlerin duyunca havalara uçacağı iş fırsatı için tüm ayrıntılar haberimizde…

dizi

GÜNCEL ŞOFÖR AŞÇI BÜRO PERSONELİ TEKNİKER KORUMA VE GÜVENLİK ALIMI

İş arayanlara müjde! Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları için 4/B Sözleşmeli Memur alımına başvuruda bulunabilirler. Her biri kendine özgü bir unvana sahip çeşitli roller için açılışlar olacak. Burada ilgili tüm şartların ve prosedürlerin kapsamlı bir listesi bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendi uyarınca 15 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İşe alımlarda seçim süreci 2022 KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek. Herhangi bir görüşme olmayacak.

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamusal alanda haklarından mahrum bırakılmamak.

Erkekler için askerlik görevini yerine getirmiş veya ertelemiş olanlar.

657 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi hükümlerine uyulduğu sürece sorumluluklarını yerine getirmesine engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmadığından.

Emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanamamak.

KPSS OLARAK GEREKLİ PUANLAR NELERDİR?

Lisans eğitimini 2022 yılında tamamlayan öğrencilerin 2022 KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almaları gerekmektedir.

Önlisans eğitimini tamamlamış bireyler için 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65-70 puan aranmaktadır.

Lise mezunları için: 2022 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan.

PERSONEL ALIMI İÇİN POZİSYONLAR VE NİTELİKLER

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR): Herhangi bir ön lisans, E sınıfı sürücü belgesi, en az 1 yıllık sürücü deneyimi, SRC-2 ve Psikoteknik belgeleri, 2022 KPSS P93'ten en az 60 puan.

DESTEK PERSONELİ (AŞÇI YARDIMCISI): Ortaöğretim mezunu, en az 1 yıl aşçı yardımcısı tecrübesi olan, Millî Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık sertifikasına sahip veya Yiyecek İçecek Hizmetleri/Aşçılık alanından mezun, 2022 KPSS P94'ten en az 60 puan.

BÜRO PERSONELİ: Muhasebe, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Büro Yönetimi gibi önlisans/lisans bölümlerinden 2022 KPSS P93/P3 üzerinden en az 70/75 genel not ortalaması ile mezun oldu.

TEKNİKER: Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknikeri, Web Tasarımı, Radyo-TV Yayıncılığı gibi önlisans programlarından mezun, en az 5 yıl medya/yayıncılık deneyimi, 2022 KPSS P93'ten en az 65 puan.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ: Önlisans mezunu, en az 170 cm boyunda, sağlık raporu olan, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun 10 uncu maddesindeki şartları taşıyan, Özel Güvenlik Temel Eğitimini tamamlayan, en az 1 yıl geçerli silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2022 KPSS P93'ten en az 60 puan.

YÖK MEMUR ALIMI BAŞVURU SÜRECİ

İş arayanlar başvurularını 28 Haziran 2024 tarihine kadar şahsen, posta yoluyla veya elden iletebilecekleri adrese iletebilirler. İlgilenenler başvurularını Üniversiteler Mahallesi 1600 adresinde bulunan Yükseköğretim Kurulu'na yapabilirler. Bilkent/Çankaya/ANKARA

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