Bursa Büyükşehir'de Yüksel Akkelle son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze töreni Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi
Yüksel Akkelle, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Merhum için Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen cenaze töreniyle son görev yerine uğurlandı.
8 Ocak 2026 tarihinde vefat eden Akkelle, Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine ve Onarım Şube Müdürlüğünde görev yapıyordu.
Cenaze törenine; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Arslan Gürsoy, Akkelle'nin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.
Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Akkelle'nin ailesine ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileyerek sabırlar temennisinde bulundu. Edilen duaların ardından merhumun cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
