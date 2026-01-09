Bursa Büyükşehir'de Yüksel Akkelle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli Yüksel Akkelle, 8 Ocak 2026'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi; Ana Hizmet Binası'ndaki cenaze törenine yakınları ve yöneticiler katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:55
Bursa Büyükşehir'de Yüksel Akkelle Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa Büyükşehir'de Yüksel Akkelle son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi

Yüksel Akkelle, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personel, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Merhum için Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen cenaze töreniyle son görev yerine uğurlandı.

8 Ocak 2026 tarihinde vefat eden Akkelle, Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine ve Onarım Şube Müdürlüğünde görev yapıyordu.

Cenaze törenine; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Arslan Gürsoy, Akkelle'nin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Akkelle'nin ailesine ve çalışma arkadaşlarına baş sağlığı dileyerek sabırlar temennisinde bulundu. Edilen duaların ardından merhumun cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN VE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SEBEBİYLE HAYATINI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN VE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDEN YÜKSEL AKKELLE, ANA HİZMET BİNASI’NDA YAPILAN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN VE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SEBEBİYLE HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kuvvetli Rüzgâr ve Fırtına Uyarısı (10-11 Ocak 2026)
2
Beytüşşebap'ta Son Köy Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Başkan Akın: Basın, demokrasinin en önemli yapı taşıdır — 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
4
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
5
Düzce Fındıklıaksu'da Heyelan Kapanan Yol Erken Onarıldı
6
Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin TL ceza: Yenikent'te vahşi depolama
7
Mehmet Tahmazoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları