Erzurum'da izcilerden bayrak yürüyüşü — Nenehatun Spor kulübü'nden tepki

Erzurum'da Nenehatun Spor kulübü lider ve izcileri, Nusaybin'de Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki için şehirde bayrak dağıtıp yürüyüş yaptı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:17
Erzurum'da izciler bayrak yürüyüşü

Erzurum'da izciler, geçtiğimiz günlerde Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlığa tepki göstermek amacıyla bayrak yürüyüşü düzenledi.

Nenehatun Spor kulübü lider ve izcileri sahadaydı

Nenehatun Spor kulübü lider ve izcileri, şehrin farklı noktalarında Türk bayrağı dağıtarak ortak bir duruş sergiledi ve bayrağa sahip çıktılar.

İzcilerin gösterdiği özen ve hassasiyet kamuoyunda takdir topladı. Konuya ilişkin yapılan paylaşımlar, sosyal medya hesaplarında kısa sürede yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

