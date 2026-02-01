Kuşadası'nda Sağanak ve Sel: Belediye Ekipleri Teyakkuzda

Kuşadası Belediyesi yağmurun ilk anından itibaren sahadaydı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kıyı Ege için verdiği sarı alarmın ardından Kuşadası Belediyesi, muhtemel sel ve taşkınlara karşı önceden organize olarak teyakkuza geçti. Fen İşleri, Acil Durum Müdahale, Park ve Bahçeler ile Sosyal Yardım ekipleri, yağışın ilk saatlerinden itibaren ilçe genelinde kesintisiz ve yoğun mesai yürütüyor.

Etkisini artıran sağanak ve rüzgar

Bugün öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve dolu, saatte 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarla birlikte Kuşadası ve mahallelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. İlk gelen bilgilere göre son 2 saatte metrekareye yaklaşık 110 litre yağmur düştü.

İlçede oluşan hasar ve kapanan yollar

Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taştı, dere yatakları doldu; cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı bölgelerde istinat duvarları çökerken, Kuşadası-Söke çevre yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Aydın Çamlık Yolu ise taşan dere sebebiyle ulaşıma kapandı. Özellikle Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını yaşandı.

Belediye ekiplerinin müdahalesi

Kuşadası Belediyesi ekipleri, su tahliye çalışmaları, tıkanan mazgal ve rögarların açılması, yol güvenliğinin sağlanması ve hasar tespit çalışmalarını sahada aktif şekilde yürütüyor. Sosyal Yardım ekipleri su baskınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara anında destek sağlıyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

