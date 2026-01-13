Bursa'da 3 Makak Maymunu Koruma Altına Alındı

Bursa'da yasa dışı barındırılan 3 makak maymunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:27
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa’da yakalanan 3 makak maymununun koruma altına alındığını bildirdi.

Açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin Bursa’da gerçekleştirdiği denetimlerde yasa dışı şekilde barındırılan 3 makak maymunu tespit ettiği belirtildi.

Maymunların bakım ve tedavi süreçleri için koruma altına alındığı aktarılan açıklamada, "Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

