Yunusemre Emekli Kafe açıldı: Çay 5 TL, Kahve 10 TL

Yunusemre Emekli Kafe Laleli’de kapılarını açtı

İlk günde yoğun ilgi, uygun fiyatlı hizmet vurgusu

Yunusemre Belediyesi tarafından Laleli Mahallesi’nde hayata geçirilen Emekli Kafe, vatandaşların hizmetine açıldı. Laleli Camii yanında hizmet veren kafe, açılışın ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Belediye yetkilileri, emekli vatandaşların ekonomik zorluklar yaşamaları göz önünde bulundurularak oluşturulan mekanda çay ve suyun 5 TL, kahvenin 10 TL olarak satıldığını belirtti. Kafe, emeklilerin sosyalleşebileceği, dinlenebileceği bir adres olarak tasarlandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da açılışta esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Balaban, projeyi anlattığı açıklamasında şunları söyledi: "Emekli Kafe kapılarını halkımıza açtı. Şu anda kafemize yoğun bir talep var. Halkçı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çay ve suyu 5 TL, kahveyi ise 10 TL’den sunuyoruz. Emekli vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, nefes alabileceği sıcak ve samimi bir mekân oluşturduk. Laleli Camii yanında yer alan bu kafe ile Yunusemre’de halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşların memnuniyeti

Ertan Urhan hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Çok güzel bir yer. Hayırlı olsun, daim olsun. Semih Başkan’a teşekkür ederim. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz; şu anda tüm emekli kardeşlerimiz bu durumda. Bu kafeyi açan gönlü güzel Semih Bey’e teşekkür ederiz. Yaramıza çare oldu. Normalde kahvehanelerde çay ve kahve 12,5 TL’den başlayıp 15-20 TL’ye kadar çıkıyor. Buranın bu kadar uygun olması çok cazip. Semih Balaban’a ve ekibine teşekkür ediyorum."

Emekli Metin Şahin ise deneyimini şöyle paylaştı: "Manisa’da yaşıyorum, emekliyim. Bu kafeye geldiğim için mutluyum. Belediye Başkanımıza halkını düşündüğü için teşekkür ederim. 2026’yı çok başarılı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Temiz havada oturup vakit geçirmek istedik. Çay her yerde 15-20 TL, burada ise 5 TL. Cebimize katkı sağladığı için Belediye Başkanımız Semih Balaban’a teşekkür ederiz."

Yunusemre Belediyesi, Emekli Kafe ile halkçı belediyecilik anlayışını somutlaştırmayı ve emeklilere ekonomik, sosyal bir nefes alanı sunmayı hedefliyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ TARAFINDAN LALELİ MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN EMEKLİ KAFE, VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI. ÇAY VE SUYUN 5 TL, KAHVENİN İSE 10 TL’DEN SATIŞA SUNULDUĞU KAFE, AÇILIŞININ İLK GÜNÜNDE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.