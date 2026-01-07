Çorum Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 2025'te 164 bin 453 Çağrıya Yanıt Verdi

Çorum Belediyesi 153 Çağrı Merkezi 2025 yılında 164 bin 453 çağrıya yanıt verdi; WhatsApp hattı 58 bin 800 mesaj aldı ve 13 bin 638 bildirim kaydedildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:43
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:43
Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde 2023 yılında kurulan 153 Çağrı Merkezi, 7 gün 24 saat hizmet vererek vatandaş taleplerine çözüm üretmeye devam ediyor. Merkez, 2025 yılı içerisinde toplam 164 bin 453 çağrıya cevap verdi.

Hizmetin İşleyişi ve Yönlendirme

Vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara anında cevap veren çağrı merkezi, başvuruları ilgili müdürlüklere yönlendirerek kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağladı. Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri, yönlendirilen başvuruların takibini yaparak vatandaşlara düzenli bilgi akışı sağlıyor.

WhatsApp İhbar Hattı ve Mesaj Trafiği

Çağrı merkezine ek olarak vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği WhatsApp ihbar hattı da aktif olarak hizmet veriyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın göreve gelmesinin ardından 2020 yılı başında faaliyete geçen 0501 100 19 19numaralı WhatsApp iletişim hattı, 2025 yılında 58 bin 800 mesaj aldı. Ani su kesintileri, sel ve kar yağışı gibi acil durumlarda bire bir cevap veren hatta yıl boyunca 13 bin 638 bildirim oluşturuldu.

Diğer Başvuru Kanalları ve Rakamlar

Halkla İlişkiler Birimi, çağrı merkezi ve WhatsApp hattının yanı sıra şu kanallardan da başvuru aldı: internet sitesi üzerinden 1447, Gönül Kapısı aracılığıyla yüz yüze görüşmelerde 863, Açık Kapı biriminden 39 ve CİMER’den 1253 başvuru. Bu kanallardan gelen talepler de ilgili müdürlüklere iletilip takibi sağlandı.

Hoş Geldin Bebek Seti ve Saha Çalışmaları

2024 yılında içeriği yenilenen ve yeni doğan bebek setine dönüştürülen "Hoş Geldin Bebek" Seti, 2025 yılında 1350 aileye ulaştı. İnternet üzerinden yapılan başvurular sonrası ekipler, ailelerin evlerine giderek paketleri teslim ederken isteyen aileler Gönül Kapısı’na gelerek hediyelerini teslim aldı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Halkla İlişkiler Birimi saha çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların sorun ve taleplerini sahada yerinde tespit ederek gelen istekleri anında ilgili müdürlüklere iletiyor ve hızlı çözüm için koordinasyonu sağlıyor.

