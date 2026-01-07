Hakkari Çimenli'de Kar Seraları Çökertti: Üretici Destek Bekliyor

Hakkari Çimenli'de Kar Seraları Çökertti

Yoğun kar yağışı üreticiyi mağdur etti

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çimenli köyü'nde yoğun kar yağışı sonucu seralar çöktü.

Çimenli köyünde geçimini seracılıkla sağlayan Necati Eser'e ait iki ayrı sera, biriken karın ağırlığına daha fazla dayanamayarak kullanılamaz hale geldi.

Seralarda büyük çapta hasar oluşurken, üretici yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

"Geçimimizi seralar sayesinde sağlıyoruz. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte seralarımızın üzerindeki karı temizlemeye çalıştık ancak yoğun yağış nedeniyle dayanamadı ve çöktü. Yaz aylarında ilin sebze ihtiyacının önemli bir kısmı Çimenli köyünden karşılanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinden hasar tespiti yapmalarını ve bize destek olmalarını istiyoruz"

Üretici, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden hasar tespiti ve maddi destek talep ediyor.

