Samsun Terme'ye Yerli Yüzen Karakol — Sahil Güvenlik Mayıs 2026'da Hizmete Giriyor

Samsun Terme'de inşa edilen Sahil Güvenlik Karakolu ve yerli yüzen karakol Mayıs 2026'da hizmete giriyor; deniz güvenliği güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:54
Samsun Terme'ye yerli yüzen karakol ve yeni Sahil Güvenlik karakolu

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Orta Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Barış Kaya ilçede yapımı devam eden Sahil Güvenlik Karakolu inşaatını birlikte inceledi. Heyet, incelemelerin ardından Sahil Güvenlik teknesiyle denize açılarak Terme kıyı şeridini yerinde denetledi.

Yerli teknoloji vurgusu

Şenol Kul incelemeler sırasında yerli teknolojiye dikkat çekti: "Bugün Terme’mizde hem sahil güvenliğini sağlayacak karakol binamız hem de denizdeki emniyeti pekiştirecek yüzen karakolumuz bulunmaktadır. Buradaki en gurur verici noktalardan biri, bu yüzen karakolun Türk mühendisleri tarafından yapılmış, tamamen milli ve yerli bir eser olmasıdır. Artık sahillerimiz, Sahil Güvenlik sayesinde çok daha güvenli hale geliyor. Şehrimize hayırlı olsun"

Karakolun işlevi ve hizmete giriş

Metin Maytalman kurumsal yapı hakkında bilgi vererek şunları söyledi: "Burada inşa edilen yapı, ilk etapta TİM destek birimi olarak başlayacak olsa da kısa sürede tam teşekküllü bir karakol olarak hizmet verecektir. Böylelikle balıkçılarımız ve sahilde işi olan tüm vatandaşlarımız tam bir asayiş içinde olacaklar"

Yarbay Barış Kaya teknik detayları paylaştı: "Samsun’un Terme ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı inşaatı halihazırda devam etmektedir. Proje kapsamında yürütülen bu inşaatın Mayıs 2026 itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir. İnşaatın teslim alınmasıyla birlikte, bir Sahil Güvenlik yüzer unsuru Terme’de faal olarak göreve başlayacak ve halkımıza hizmet sunacaktır"

Hedefler ve saha ziyareti

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı inşaatının tamamlanmasının ardından yasa dışı avcılık, deniz kaçakçılığı ve boğulma vakalarına karşı müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Program sonunda heyet, inşaat sahasında çalışan personelle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

