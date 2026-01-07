Manisa'da Çöp Avcıları: ALO 153 ile çevre kirliliğine hızlı müdahale

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehri daha temiz ve yaşanılır kılmak amacıyla hayata geçirdiği Çöp Avcıları projesiyle ALO 153 hattı üzerinden yapılan ihbarlara anında müdahale dönemini başlattı.

Proje, ALO 153 ile entegre çalışan ekiplerin, şehir genelinden gelen çöp ve kirlilik ihbarlarını anlık değerlendirdiği ve bildirilen noktalara en kısa sürede ulaşarak temizlik çalışması gerçekleştirdiği bir mekanizma sunuyor. Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Hedefimiz pırıl pırıl bir şehir miras bırakmak

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Erk Kayabaş projenin detaylarını paylaşırken şu ifadeleri kullandı: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun vizyonu doğrultusunda, doğayı koruyan ve insan sağlığını merkeze alan projelere öncelik veriyoruz. ‘Çöp Avcıları’ ekiplerimizle Manisa’nın her sokağında vatandaşlarımızın yanındayız. Temel hedefimiz, çocuklarımıza pırıl pırıl bir şehir miras bırakmak"

Kayabaş, temiz bir Manisa'nın sadece belediye ekipleriyle değil, vatandaşların desteğiyle mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Şehrimizi sahiplenen tüm hemşehrilerimizi, çevre temizliği konusunda daha hassas olmaya ve ‘Yere atma, çöpe at’ ilkesini birlikte yaşatmaya davet ediyoruz" dedi.

MANİSA’YI DAHA TEMİZ VE DAHA YAŞANILABİLİR BİR ŞEHİR YAPMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜREN MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘ÇÖP AVCILARI’ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİ. ALO 153 ÇAĞRI HATTI ÜZERİNDEN YAPILAN ÇÖP İHBARLARINA ANINDA GERİ DÖNÜŞ SAĞLANACAK OLAN PROJE İLE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI HIZLI VE ETKİN BİR MÜDAHALE SUNULACAK.