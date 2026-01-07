Siirt’te kaçak avcılığa ağır ceza: 19 bin 303 TL

Siirt'in Şirvan ilçesinde izinsiz, ava kapalı alanda ve takozsuz av tüfeğiyle avlanan kişiye 19 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:53
Şirvan'da izinsiz ve takozsuz avlanma

Siirt'in Şirvan ilçesinde yapılan denetimlerde, bir kişiye avcılık belgesi olmadan, ava kapalı alanda ve takozsuz av tüfeği ile avlanmaktan dolayı 19 bin 303 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekiplerinin ortak faaliyetleri sırasında tespit edildi.

Söz konusu fiilin, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Ayrıca, takozsuz av tüfeği için mülkiyetin kamuya geçirilmesi cezası uygulanacağı kaydedildi.

Bölgede yapılacak her türlü kaçak avcılık faaliyetinin Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilmesi istendi.

