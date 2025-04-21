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Bursa'da Kürşat Başar Orkestrası Coşkuyla Sahne Aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki etkinlikte Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 01:55
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 01:55
Bursa'da Kürşat Başar Orkestrası Coşkuyla Sahne Aldı

Bursa'da Müzik Dolu Gece

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı, müzikseverlerle buluştu. Etkinlik, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Bursalı dinleyiciler büyük bir ilgi gösterdi.

Unutulmaz Repertuvar

Kürşat Başar Orkestrası ile Ezgi Bıcılı, konser boyunca Türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan zengin bir repertuvar sundu. Gece boyunca ünlü film müziklerinin yanı sıra Türk pop müziğinden de eserler seslendirildi. Bursalı sanatseverler, canlı performansa coşku ile eşlik etti.

Alkışlar Arasında Son

Konserin sonunda, solist ve orkestra, müzikseverler tarafından büyük bir beğeniyle alkışlandı. Bu muhteşem etkinlik, Bursa'daki sanatseverler için unutulmaz anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri...

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı aynı sahneyi paylaştı.

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