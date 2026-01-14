Bursa İnegöl'den 2 bin 600 km: 74 yaşındaki Osman Nuri Özgür karavanıyla Mekke'ye ulaştı

Bursa İnegöl'den 2 bin 600 kilometrelik karavan yolculuğu ile Mekke'ye varış

74 yaşındaki emekli otobüs şoförü Osman Nuri Özgür umre için yola çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinden çıkan 74 yaşındaki emekli otobüs şoförü Osman Nuri Özgür, karavana çevirdiği aracıyla 2 bin 600 kilometrelik zorlu rotayı tamamlayarak Mekke'ye ulaştı.

4 Ocak tarihinde iki kişiyle birlikte İnegöl'den yola çıkan Özgür, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı. Suriye'ye transit geçiş vizesi alıp aracına sigorta yaptıran Özgür, yaklaşık 7 saatlik ve 570 kilometrelik sürüşle Suriye'yi geçti. Ardından Dare Kapısı'ndan çıkarak Ürdün'e giriş yaptı ve burada da araç sigortasını yaptırdı. Yaklaşık 500 kilometrelik yolun ardından Akabe Kapısı'ndan çıkış yapıp Durra Kapısı'ndan Suudi Arabistan'a geçti.

Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerinin ardından Özgür, Mekke'ye 2,5 günde ulaştığını ve toplamda yaklaşık 2 bin 600 kilometre yol yaptığını belirtti. Yol boyunca yalnızca üç depo mazot yaktığını söyledi.

1998, 2000, 2003 ve 2005 yıllarında otobüsle hacca gelen ve Mekke, Riyad ile Cidde bölgelerinde şoför olarak çalışan Özgür, "Arabamla gelmek yıllardır aklımdaydı. Suriye biraz rahatlayınca umreye niyet ettim ve yola çıktım" dedi.

Üç ay önce aracını karavana çeviren Özgür, Mekke'deki günlük yaşamını da kendi imkanlarıyla sürdürüyor. Banyo, tuvalet, su ve yemek konusunda sıkıntı yaşamadığını, yemeklerini kendisinin yaptığını ve Türkiye'den kuru gıdalarını getirdiğini söyledi.

Taif'te bulunan Hz. Aişe Mescidi'nde ihrama girip umresini yapan Özgür, Mekke'de 3 ay kalmayı planlıyor. Ramazan Bayramı namazını Kabe'de kılmayı hedefleyen Özgür, daha sonra Medine'ye geçip 4 gün boyunca 40 vakit namaz kılıp Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor. Bu süre içinde yaklaşık 30 umre yapmayı planladığını da sözlerine ekledi.

İki çocuk ve dört torun sahibi olan Osman Nuri Özgür, yaşıtlarına çağrıda bulunarak, "İmkanı olanlara kendi araçlarıyla gelmelerini tavsiye ederim. Hem özgürsünüz hem de ibadetinizi daha huzurlu yapıyorsunuz" diye konuştu.

