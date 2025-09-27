Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali Sürüyor: Coğrafi İşaretli Lezzetler Merinos'ta

Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, Rota Yeniden Oluşturuluyor temasıyla 4. kez Merinos Park'ta devam ediyor; atölye, yarışma ve tadımlarda coğrafi işaretli ürünler ön planda.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:49
Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali Merinos Park'ta Devam Ediyor

Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, kentin mutfak mirasını dünyaya tanıtmak ve gastronomiyi turizme kazandırmak amacıyla Rota Yeniden Oluşturuluyor temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenleniyor.

Program, Etkinlikler ve Katılımcılar

Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Park'ta organize edilen festivalde atölyeler, yarışmalar, tadım etkinlikleri, kültürel gösteriler, sunumlar ve söyleşiler yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen usta şefler ile lezzet tutkunları etkinliklere yoğun ilgi gösteriyor.

Festivalde Bursa'nın coğrafi işaretli ürünleri kullanılarak hazırlanan yemekler sergileniyor ve bu ürünler etkinliklerin merkezinde konumlandırılıyor.

Şeflerin Görüşleri ve Yarışma Detayları

Bursa Aşçılar Derneği Başkan Yardımcısı Sezer Özdemir, gastronominin dünyada ve Türkiye'de hızla geliştiğini, son yıllarda birçok şehirde gastronomi festivallerinin düzenlendiğini belirtti. Özdemir, Bursa'daki festivalin her yıl gelişerek sürdüğünü ve bu yıl etkinliğin çok verimli geçtiğini ifade etti: Bu yıl festivalde coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarıyoruz.

Şef Alparslan Bayrak ise yarışmalara olan ilginin arttığını ve festivalin güzel geçtiğini vurguladı. Bayrak, coğrafi işaretli ürünleri kullanarak düzenledikleri yarışmaları hem şeflere hem de jüri üyelerine anlattıklarını, talebin yüksek olması nedeniyle önümüzdeki yıla ilişkin planlamayı değiştireceklerini söyledi. Mevcut durumda her kategoride 6 kişinin yarıştığını, gelecek yıl bunu 12'ye çıkarmayı planladıklarını aktardı.

Bursa Aşçılar Derneği üyesi Rıfat Sınmaz da yarışmalara öğrencilerin, profesyonellerin ve otel şeflerinin katıldığını ve ortaya çok güzel tabakların çıktığını ifade etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Fatih Yıldırım ise festivalin lezzet dolu geçtiğini, kentin önde gelen işletmelerinin stantlar açtığını ve birçok ülkeden ziyaretçinin etkinliği takip ettiğini belirtti.

Festival, yarın sona erecek.

Bursa mutfağını dünyaya tanıtmak, gastronomi kültürünü turizme kazandırmak amacıyla "Rota Yeniden Oluşturuluyor" temasıyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, Merinos Park'ta devam ediyor.

