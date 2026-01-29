Büyükakın İzmit Körfezi’nde Dalış Yaptı: Pinalar 'Denizin Müjdecisi'

Başkan Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’nde yaptığı dalışta deniz çayırları ve pinaların geri döndüğünü kaydetti; bölge koruma altına alınacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:28
Büyükakın İzmit Körfezi’nde Dalış Yaptı: Pinalar 'Denizin Müjdecisi'

Büyükakın İzmit Körfezi’nde Dalış Yaptı: Pinalar 'Denizin Müjdecisi'

Dalışın amacı ve katılımcılar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’ndeki ekosistemin canlanmasını ve biyolojik çeşitliliği yerinde incelemek üzere Gebze Eskihisar sahilinde dalış gerçekleştirdi. Dalışa, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı ile çeşitli su altı topluluklarının temsilcileri ve akademisyenler de eşlik etti.

Bulgular: Deniz çayırları ve pinalar

Eskihisar açıklarında 2024 yılında bırakılan 100 yapay resifin bulunduğu alana dalan heyet, bölgede yeniden görülmeye başlayan deniz çayırlarını ve pina türünün yayılımını kayıt altına aldı.

"Pinalar denizin geri dönüşünün müjdecisidir." diyen Başkan Büyükakın, İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği ve arıtma çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Büyükakın, deniz çayırları ve pinaların ekosistem için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: "Kardelen çiçekleri baharın müjdecisidir. Pinalar da denizin geri dönüşünün müjdecisidir." Deniz pinaları ve deniz çayırlarının mavi karbon yatakları olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Büyükakın, birim metrekare başına Amazon Ormanları’ndan 35 kat daha yüksek bir karbon tutma kapasitesine işaret etti. Ayrıca, bir metrekarelik deniz çayırının günlük yaklaşık 10-12 litrelik oksijen ürettiğini ve pinaların bir saatte yaklaşık 6 litrelik suyu filtrelediğini aktardı.

Başkan, bu bilgileri karbon ve besin maddelerinin tutulumu, karbon depolanması açısından "inanılmaz bir potansiyel" olarak nitelendirdi ve deniz çayırlarının artmasının küresel ısınmaya karşı da önemli bir önlem olduğunu söyledi.

Koruma kararı ve saha çalışmaları

Hatırlatarak, "Bunlar, Marmara Denizi adına umut verici gelişmeler." diyen Büyükakın, söz konusu bölgeyi koruma altına alacaklarını bildirdi. Büyükakın, Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın dalıştan sonra verdiği bilginin ardından bölgedeki çayırların gelişimini engelleyecek çöplerin temizlendiğini ve alanın koruma altına alınarak büyütüleceğini söyledi. "Hep, 'Dipten diriliş başladı' demiştik. Şimdi ise giderek arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akademisyenden çağrı

Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara Denizi’nin temizlenmesi için verdiği mücadeleden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti ve Marmara çevresindeki 7 ilin belediye başkanlarından aynı duyarlılığı beklediğini vurguladı: "Sıra diğer belediye başkanlarında." Sarı, deniz çayırları ve pinaların korunmasının, müsilajsız bir Marmara için atıkların temizlenmesiyle birlikte elzem olduğunu belirtti.

Projeler ve hedefler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni yeniden hayata döndürmek için üç ayaklı bir süreç yürütüyor. Bunların en önemlisi İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi. Projenin birinci etabı tamamlanırken, ikinci etap çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar toplam 1 milyon 750 bin metreküp dip çamuru temizlenirken hedef, 3.8 milyon metreküp çamurun çıkarılması olarak açıklandı.

Dalış ekibi

Başkan Büyükakın ve Prof. Dr. Mustafa Sarı’ya eşlik edenler arasında Değirmendere Sualtı Topluluğu Başkanı Murat Kulakaç, Nefes Doğa Sporları Başkanı Mustafa Atay, Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen, Nicomedia S.A.S. Kulübü Başkanı Cengiz Aslan, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Aksam ve Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Salim Öncel bulunuyor.

Yetkililer, elde edilen bulguların İzmit Körfezi’ndeki iyileşmenin somut göstergeleri olduğunu ve koruma adımlarıyla bu ilerlemenin sürdürüleceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Büyükakın dalış yaptı, su altından müjdeyle çıktı

Belediye Başkanı Büyükakın dalış yaptı, su altından müjdeyle çıktı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Bilecen: Kilis'e 2026'da hafif raylı sistem geliyor
2
CHP Heyeti Adıyaman’da 6 Şubat Anmaları Öncesi İnceleme ve Ziyaretler Yaptı
3
Hayrabolu'da Eczacı Aytül Yeltekin İnan'dan Evde Sağlık Aracı Bağışı
4
Muğla Büyükşehir'ten Gökova ve Göcek'te Kıyı Temizliği: 14.880 kg Atık Toplandı
5
Meteoroloji'den Denizli'ye Fırtına Uyarısı
6
Hizan'ın Taş Evleri Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
7
Seydikemer'de Dolu ve Hortum: Ziraat Odalarından Acil Destek Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları