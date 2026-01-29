Büyükakın İzmit Körfezi’nde Dalış Yaptı: Pinalar 'Denizin Müjdecisi'

Dalışın amacı ve katılımcılar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’ndeki ekosistemin canlanmasını ve biyolojik çeşitliliği yerinde incelemek üzere Gebze Eskihisar sahilinde dalış gerçekleştirdi. Dalışa, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı ile çeşitli su altı topluluklarının temsilcileri ve akademisyenler de eşlik etti.

Bulgular: Deniz çayırları ve pinalar

Eskihisar açıklarında 2024 yılında bırakılan 100 yapay resifin bulunduğu alana dalan heyet, bölgede yeniden görülmeye başlayan deniz çayırlarını ve pina türünün yayılımını kayıt altına aldı.

"Pinalar denizin geri dönüşünün müjdecisidir." diyen Başkan Büyükakın, İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği ve arıtma çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Büyükakın, deniz çayırları ve pinaların ekosistem için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: "Kardelen çiçekleri baharın müjdecisidir. Pinalar da denizin geri dönüşünün müjdecisidir." Deniz pinaları ve deniz çayırlarının mavi karbon yatakları olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Büyükakın, birim metrekare başına Amazon Ormanları’ndan 35 kat daha yüksek bir karbon tutma kapasitesine işaret etti. Ayrıca, bir metrekarelik deniz çayırının günlük yaklaşık 10-12 litrelik oksijen ürettiğini ve pinaların bir saatte yaklaşık 6 litrelik suyu filtrelediğini aktardı.

Başkan, bu bilgileri karbon ve besin maddelerinin tutulumu, karbon depolanması açısından "inanılmaz bir potansiyel" olarak nitelendirdi ve deniz çayırlarının artmasının küresel ısınmaya karşı da önemli bir önlem olduğunu söyledi.

Koruma kararı ve saha çalışmaları

Hatırlatarak, "Bunlar, Marmara Denizi adına umut verici gelişmeler." diyen Büyükakın, söz konusu bölgeyi koruma altına alacaklarını bildirdi. Büyükakın, Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın dalıştan sonra verdiği bilginin ardından bölgedeki çayırların gelişimini engelleyecek çöplerin temizlendiğini ve alanın koruma altına alınarak büyütüleceğini söyledi. "Hep, 'Dipten diriliş başladı' demiştik. Şimdi ise giderek arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akademisyenden çağrı

Prof. Dr. Mustafa Sarı ise Marmara Denizi’nin temizlenmesi için verdiği mücadeleden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti ve Marmara çevresindeki 7 ilin belediye başkanlarından aynı duyarlılığı beklediğini vurguladı: "Sıra diğer belediye başkanlarında." Sarı, deniz çayırları ve pinaların korunmasının, müsilajsız bir Marmara için atıkların temizlenmesiyle birlikte elzem olduğunu belirtti.

Projeler ve hedefler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni yeniden hayata döndürmek için üç ayaklı bir süreç yürütüyor. Bunların en önemlisi İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi. Projenin birinci etabı tamamlanırken, ikinci etap çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar toplam 1 milyon 750 bin metreküp dip çamuru temizlenirken hedef, 3.8 milyon metreküp çamurun çıkarılması olarak açıklandı.

Dalış ekibi

Başkan Büyükakın ve Prof. Dr. Mustafa Sarı’ya eşlik edenler arasında Değirmendere Sualtı Topluluğu Başkanı Murat Kulakaç, Nefes Doğa Sporları Başkanı Mustafa Atay, Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu Dalış Eğitmeni Sedat Türkmen, Nicomedia S.A.S. Kulübü Başkanı Cengiz Aslan, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Serdar Aksam ve Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Salim Öncel bulunuyor.

Yetkililer, elde edilen bulguların İzmit Körfezi’ndeki iyileşmenin somut göstergeleri olduğunu ve koruma adımlarıyla bu ilerlemenin sürdürüleceğini ifade etti.

