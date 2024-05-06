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Büyükşehir Belediyesi'ne en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı yok

Ülkemizde iş sıkıntısı olduğu kadar personel sıkıntısı da yaşanmaktadır. Milyonlarca işsiz insan olmasına rağmen bir o kadar açık pozisyonlar mevcut. Bunlardan birisi de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 06.05.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 23:42
Büyükşehir Belediyesi'ne en az ilkokul mezunu personel alımı! KPSS şartı yok

İşsizliğin tavan yaptığı bu dönemde işçi bulmakta zorlaşıyor. Her gün yeni iş ilanları yayınlanmasına rağmen hala birçok iş pozisyonuna işçi bulmak sorunu yaşanıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi eksik personel açığı sebebi iş ilanı yayınladı. Detaylar haberimizde…

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TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 27 İŞÇİ ALIM İLANI- KPSS ŞARTI YOK!

Tekirdağ Belediyesi personel alımına ilişkin duyuru yayımlandı. En az ilkokul mezunu 27 işçinin çeşitli pozisyonlar için işe alınacağı haberi geldi.

Tekirdağ Belediyesi işçi alımına ilişkin İŞKUR'da ilan yayınladı. Son duyuruya göre Büyükşehir Belediyesi'ndeki açığı kapatmak için çeşitli pozisyonlara işçi alımı yapılacak. Bu kapsamda en az ilkokul diplomasına sahip adaylar arasından alım yapılacak olup, kontenjan detayları ve duyurular bültende yer almaktadır.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

16 Mezarlık Görevlisi,

10 İmam - Gassal,

1 Gassal,

Söz konusu yukarıdaki kadrolarda olmak üzere 27 İşçi Personel alınacak.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Geçici süreli personel alımında adayların çoğunlukla "Emekliliğe uygun olmamak, sabıka kaydının bulunmaması, askerlik hizmetini tamamlamış olmamak veya erkek adaylara karşı askerlikle ilgisi bulunmamak" gibi koşulları sağlaması gerekiyor. İlkokul mezunu, aranan mesleğe göre ilgili kayıt ve tecrübeye sahip olması." gibi koşullar aranıyor. Bu pozisyona kadın ve erkek adaylar da başvurabilmektedir.

MEZARLIK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI:

Alım yapılacak ilçede ikamet ediyor olmak,

En az lise mezunu olmak,

İMAM - GASSAL ALIMI ŞARTLARI:

İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Ön Lisans veya Lisans diplomasına sahip olmak,

GASSAL ALIMI ŞARTLARI:

Tercihen Yüksekokul, İmama Hatip lisesi mezunu, Hafızlık veya Kuran Kursu belgesi, Cenaze veya mesleki deneyimi olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alım başvuruları ilanın yayımlandığı 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlar ve en geç 4 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 30 Nisan ve 3 Mayıs 2024 tarihlerine kadar devam edecektir.

BAŞVURU ADRESİ: İstiklal Mahallesi Kent Sokak No:3/1 Süleymanpaşa

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