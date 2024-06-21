Büyükşehir Belediyesine en az ortaokul mezunu personel alımı! Başvuru şartları açıklandı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE PERSONEL ALIMI

Başvuru Koşulları

Tüm pozisyonlara yönelik başvurularda;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, 18 yaşını doldurmuş olmanız, vatandaşlıktan çıkarılmamış olmanız ve sabıka kaydınızın temiz olması gerekmektedir. Ayrıca erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması gerekmektedir.





Destek personeli alım koşulları (Fethiye)

Fethiye bölgesini kapsayacak şekilde 2 adet destek personeli alınacaktır. En az lise diplomasına sahip adaylar başvuru yapabilir. Çalışma saatleri sabah 8'den akşam 6'ya kadardır.

Destek Personeli alımı koşulları (Ula)

Ula bölgesinde görev yapacak 2 adet destek personeli alınacaktır. Bu pozisyon için minimum lise diploması gerekmektedir. Çalışma saatleri ise diğer pozisyonlarla aynı olarak belirlenmiştir.

Destek personeli alım koşulları (Bodrum)

Bodrum'da görevlendirilmek üzere 5 adet destek personeli alımı gerçekleştirilecek. Diğer pozisyonlarda olduğu gibi bu pozisyon için de aynı koşullar geçerlidir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvuru işlemleri 24 Haziran 2024'e kadar sabah 09.00-18.00 saatlerinin arasında şahsen yapılabilecek. Adaylar Orhaniye Mahallesi Bülentönüçan Sokak No:2/10 Menteşe/MUĞLA şirket adresinde başvuru yapacaklardır.

Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/90412/mugla-mks-tur-ins-tas-san-ve-tic-a-s-24-06-2024.pdf